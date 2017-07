THE NIGHT SHIFT/ Anticipazioni 30 luglio: l'incidente di Topher

The Night Shift (2014)

LA SERIE

Sbarca su La5 The Night Shift, la serie televisiva di genere drama incentrata sulle vicende di medici e infermieri del San Antonio Medical Center. Gli episodi 7 e 8 della prima stagione andranno in onda stasera alle 21.10 sul canale 30 del digitale terrestre. Casi complessi, operazioni d'urgenza, interventi sul campo ma non solo: i protagonisti devono vedersela con la vita di tutti i giorni... e di tutte le notti. Nel team persone molto diverse tra loro, ognuna con i propri segreti e le proprie paure. Quel che è certo è che l'esperienza sul campo in condizioni estreme regala loro una marcia in più, utile quando si tratta di affrontare le emergenze che affollano il reparto durante la notte. Le storie personali dei personaggi, il passato turbolento di alcuni e il futuro incerto e difficile degli altri sono al centro della trama delle due puntate in onda stasera.

LE ANTICIPAZIONI EPISODIO 7 E 8 DI THE NIGHT SHIFT

Primo episodio, Fratelli di sangue: TC e Topher intervengono sul luogo di un incidente aereo. Il pilota è morto e il solo passeggero a bordo ha riportato gravi lesioni al torace. I medici scoprono che l'uomo trasportava una grossa quantità di stupefacenti, e che quindi è un corriere della droga. Paul e Drew, nel contempo, seguono il caso di Candy, una ballerina di lap dance ricoverata per una caduta. Krista ha in cura Nina, un'adolescente che ha inghiottito una forchetta; la ragazzina soffre di bulimia, ma i genitori comprenderanno la gravità della situazione solo quando Nina tenterà il suicidio ingerendo un bisturi. Al pronto soccorso si presenta Milo Osborne, un agente della DEA, per arrestare il corriere soccorso da TC e Topher. Osborne è in realtà un agente corrotto e deve interrogare il corriere per conto dei trafficanti per cui lavora; durante la colluttazione tra TC e Osborne parte un colpo dalla pistola del criminale e Topher rimane gravemente ferito. Secondo episodio, Salvami: TC e Scott cercano di salvare Topher, mentre Jordan è costretta a occuparsi di Osborne, che ha riportato una lacerazione alla carotide e deve essere operato: l'obiettività e la professionalità della donna sono messe a dura prova. Jordan ripara la lesione di Osborne, ma l’uomo muore comunque e Jordan deve affrontare un'inchiesta. L’intervento di Topher va a buon fine, ma TC inizia a manifestare sintomi da stress post traumatico e a essere tormentato dal ricordo della morte di Thad. Una terribile esplosione devasta una fabbrica e TC e Drew intervengono per stabilizzare i pazienti sul posto.

