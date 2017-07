TOWER HEIST: COLPO AD ALTO LIVELLO/ Su Italia 1 il film diretto da Brett Ratner con Ben Stiller (30 luglio)

Tower Heist: colpo ad alto livello con Ben Stiller

IL CAST NEL FILM POLIZIESCO SU ITALIA 1

Oggi, domenica 30 luglio 2017 su Italia Uno andrà in onda in prima serata, alle ore 21.15, il film poliziesco Tower Heist, sottotitolato in italiano Colpo ad alto livello. Il film è stato girato nel 2011 da Brett Ratner ed ha come interpreti principali Ben Stiller (Josh Kovacs) e Eddie Murphy (Slide). Del cast fanno parte anche Matthew Broderick (Chase Fitzhugh) e Casey Affleck (Charlie Gibbs). La pellicola è stata prodotta e distribuita dalla Universal Pictures e le musiche sono state composte da Christophe Beck. Le riprese sono state effettuate interamente a New York usando come location la Trump International Hotel and Tower; gli interni invece sono stati girati al Cinemagic Riverfront Studios di Brooklyn con la tecnica del Chroma key. Il film ha una durata di 96 minuti, è costato circa 80 milioni di dollari e ne ha incassati oltre 150.

TOWER HEIST: COLPO AD ALTO LIVELLO, LA TRAMA

Josh Kovacs è l'amministratore di un complesso residenziale che si trova a New York e che si chiama The Tower. Si tratta di alloggi di gran lusso, e tra gli inquilini c'è anche Arthur Shaw, un ricco magnate che ha fatto investimenti con i soldi di tutti quelli che abitano nella Tower e che si fidano di lui. Almeno finché un giorno questi non viene arrestato con l'accusa di truffa e tutti scoprono che in realtà li ha derubati di ogni loro risparmio. Dopo un iniziale sbigottimento Kovacs e gli altri iniziano a meditare vendetta. così, una volta scoperto che Shaw teneva un mucchio di soldi nel suo appartamento per le emergenze, Kovacs decide di ingaggiare un suo vecchio amico, Slide. Si farà aiutare per derubare Shaw esattamente come questi ha fatto con lui e tutti gli altri inquilini della Tower.

© Riproduzione Riservata.