TWIN PEAKS 3/ Anticipazioni del 30 luglio: chi arriverà per primo a Cooper?

Twin Peaks 3, in prima Tv assoluta su Sky Atlantic

ECCO DOVE SIAMO RIMASTI -

Nella notte fra oggi, domenica 30 luglio 2017 e domani, lunedì 31 luglio, Sky Atlantic trasmetterà un nuovo episodio di Twin Peaks 3, in prima Tv assoluta ed in contemporanea con gli USA. A partire dalle 3:00 ed in lingua originale, il canale satellitare manderà in onda la 12esima puntata dello show. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Miriam (Sarah Jean Long) riesce a trascinarsi a stento fino al ciglio della strada, dove viene trovata da tre ragazzini. Nel frattempo, Becky (Amanda Seyfried) scopre che Steven (Caleb Landry Jones) è ritornato dalla sua vecchia amante e chiama Shelly (Mädchen Amick) allarmate, ma una volta raggiunta dalla sorella le ruba l'auto. La ragazza è armata e Shelly cerca di impedirle di fare una follia, piazzandosi sopra il cofano. Dopo averla disarcionata, Becky si precipita in un appartamento fuori città ed nizia a sparare contro la porta, mentre Steven ed una donna si rifiugiano verso le cantine.

Nel frattempo, Cole (David Lynch) osserva un vortice di oscurità nel cielo e sta quasi per sparire al suo interno, se non fosse che Albert (Miguel Ferrer) riesce a trattenerlo. Il portale fa apparire però il corpo di Ruth Davenport (Ruth Davenport) e mentre i due detective lo osservano, una creatura della Loggia Nera si avvicina all'auto di un agente, uccidendo William Hastings (Matthew Lillard) in modo brutale. Bobby Riggs (Dana Ashbrook) raggiunge il Double R ore più tardi per parlare con Becky, visibilmente sotto shock. Qualche secondo più tardi, alcuni colpi d'arma da fuoco raggiungono il locale e si scopre che il responsabile è un ragazzino, che ha trovato la pistola del padre nel retro del minivan. Nel frattempo, Hawk (Michael Horse) e Truman (Robert Forster) analizzano la mappa che hanno trovato in precedenza, dove è disegnato un fuoco nero ed uno strano animale che proviene dal cielo. Subito dopo, la signora del Ceppo (Catherine E. Coulson) chiede al vice Sceriffo di dirle cosa hanno scoperto, sicura che ci sia il fuoco dove andranno.

Quel pomeriggio, Bradley (James Belushi) si sveglia profondamente scosso dopo aver fatto un sogno rivelatore. Ha immaginato di incontrare Dougie (Kyle MacLachlan) e di non poterlo uccidere per via di una torta di ciliege che avrebbe portato al loro incontro. Rodney (Robert Knepper) tuttavia minimizza sulla cosa, mentre il capo di Dougie gli rivela di aver ottenuto un importante risarcimento per via delle due aggressioni che ha subito. Gli offre così un grande assegno, con una somma superiore ai Jackpot vinti al Casinò di Rodney. Quando Dougie incontra i due malviventi, Bradley inizia a ricordare altri particolari del suo sogno, fra cui che la ferita fatta da Candie (Amy Shiels) sul volto di Rodney fosse guarita. Una volta scoperto che Dougie sta trasportando una torta di ciliege e che ha con sé un assegno così generoso, i due decidono di non ucciderlo.

TWIN PEAKS 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 30 LUGLIO 2017, EPISODIO 12 -

L'episodio 3x12 del revival di Twin Peaks potrebbe riportare in scena Laura Palmer. E questo non vuol dire necessariamente rivederla in più frammenti, ma anche solo per una comparsa fugace. Nella precedente puntata, Truman e Hawk hanno scoperto un importante indizio sulla Loggia Nera, su quel fuoco di cui BOB aveva parlato fin dalle prime stagioni della serie Tv. Anche Albert e Cole sono entrati in contatto con la Loggia, a causa dell'arrivo dei famosi barboni dalla pelle nera. Fantasmi della Loggia che sono a stretto contatto con Cooper/Bob e che sono ritornati per un motivo ben preciso. Rimane ancora da chiarire l'arrivo della creatura misteriosa avvenuta molti anni prima e di cui abbiamo visto una traccia proprio nella pergamena di Hawk. Che fini avrà fatto quell'essere che la ragazza si è ritrovata ad ingoiare mentre tutta la popolazione veniva colpita dalla Loggia Nera?

