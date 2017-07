UMBERTO TOZZI/ Pronto per il concerto all’Arena di Verona (Una serata Bella per te, Gianni)

Umberto Tozzi

PROTAGONISTA CON UNA NUOVA VERSIONE DI TI AMO

Tra gli ospiti di Una serata Bella per te, in onda stasera su Rete 4, ci sarà anche Umberto Tozzi. Il cantautore è nato a Torino nel 1952. È anche uno dei più famosi e talentuosi chitarristi italiani. Nella sua carriera, grazie anche all'enorme successo di Ti amo, è riuscito a vendere più di 80 milioni di dischi in giro per il mondo. Inoltre con la canzone Gloria, la cover di un successo di Laura Branigan, ha raggiunto il sesto posto della hit parade britannica nel 1979. Dagli anni 2000 in poi, Umberto Tozzi ha partecipato a diverse edizioni del Festival di Sanremo. Nel 2006, in occasione dei suoi 30 anni di carriera, si è esibito all'Olympia di Parigi. Nello stesso anno ha pubblicato un nuovo album in collaborazione con l'amico e collega Marco Masini. Nel 2013 il suo brano Gloria è stato inserito nella colonna sonora del film The Wolf of Wall Street, di Martin Scorsese.

Umberto Tozzi è attualmente tornato protagonista della rotazione radiofonica italiana con una nuova e inedita versione di Ti Amo, il brano scritto a quattro mani assieme al paroliere Giancarlo Bigazzi. La nuova versione di Ti amo, che è stata incisa assieme alla cantante americana Anastacia, ha già conquistato le classifiche radiofoniche. Il brano è stato riproposto in occasione dei 40 anni dalla nascita di questo grande successo musicali di Tozzi. Infatti, la canzone scritta con Bigazzi riuscì a conquistare il mercato discografico di mezzo mondo.

UMBERTO TOZZI, PRONTO AL CONCERTO ALL’ARENA DI VERONA

Nei primi giorni di giugno è stato confermato l'evento 40 anni che ti amo, che si terrà il 18 settembre all'Arena di Verona. Il concerto, i cui biglietti sono già disponibili in prevendita anche online, ospiterà tantissimi ospiti come Enrico Ruggeri, Marco Masini e Anastacia. Il titolo dello show è lo stesso dell'ultimo album di Umberto Tozzi.

