UN PASSO DAL CIELO 3/ Anticipazioni 30 luglio: due nuovi casi per Pietro Thiene

Un passo dal cielo 3, anticipazioni episodi 6 e 7

LA FICTION

Terence Hill veste i panni di guardia forestale nella terza stagione di Un passo dal cielo, la fiction di Rai 1 prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Cinema. Tra tradizione e modernità, la storia mette insieme i personaggi epici del genere western, l'intrigo del giallo e il racconto quotidiano di commedia, drammi, storie d'amore e formazione. Il tutto è contornato dallo splendido scenario del Trentino Alto-Adige, location perfetta per una narrazione che mette al centro il confronto uomo-natura. Protagonista della vicenda, il comandante della squadra dei Forestali di San Candido Pietro Thiene, un uomo tenace e appassionato disposto a tutto pur di riscattarsi dal tragico evento di cui si ritiene colpevole. La regia della serie è affidata a Monica Vullo; la sceneggiatura è di Francesco Balletta.

LE ANTICIPAZIONI UN PASSO DAL CIELO 3

"La calunnia non distrugge l'uomo onesto, poiché passata l'inondazione la pietra riappare" questo il leitmotiv del sesto episodio di Un passo dal cielo, dal titolo Caccia all'uomo. Una ragazza che fa jogging viene trovata ferita nel bosco e subito ricoverata. Il sospettato principale è il nipote di Roccia, e il padre del fidanzato della vittima sembra disposto a tutto pur di fargliela pagare... Intanto Natasha viene fermata da un uomo che dice di avere informazioni su suo figlio, ma di non essere disposta a fornirle se non in cambio di qualcosa. Secondo episodio, Sepolta viva. Durante una spedizione, una giovane speleologa cade in una grotta. Le ricerche partono subito, nonostante il maltempo e le difficoltà nel passaggio. Come se non bastasse, l'arrivo di Raffaele, un giornalista amico di Vincenzo, complica parecchio le cose. Resta di fatto che "C'è una crepa in ogni cosa, ed è da lì che entra la luce"... Nel corso della loro prima messa in onda, i due episodi hanno conquistato oltre 7 milioni di telespettatori, per uno share pari al 28,14%.

