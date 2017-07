UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Sophia Galazzo tronista? L’ex corteggiatrice di svela (Trono Classico)

Uomini e Donne

Agosto è ormai alle porte e manca sempre meno all’inizio delle registrazioni della nuova stagione del trono classico di Uomini e Donne. I nomi dei nuovi tronisti non sono ancora stati svelati ma sono tanti i pretendenti al trono. Tra i protagonisti delle passate edizioni di Uomini e Donne, il pubblico continua ad animare in modo particolare Sophia Galazzo, ex corteggiatrice ed ex scelta di Amedeo Barbato. Bellissima, semplice e senza troppi grilli per la testa, Sophia ha sempre avuto dalla sua parte il sostegno dei telespettatori che hanno sperato di vederla sul trono sin da quando è finita la sua storia con l’ex tronista. Sophia, dunque, di fronte ad un eventuale trono, direbbe di sì? A rispondere a questa domanda è stata la stessa Galazzo. “Oggi la mia ambizione non è il trono di Uomini e Donne. Io vivo alla giornata. Non posso dare una risposta ora, ma se mi venisse offerto seguirei il mio istinto”, ha poi confessato la Galazzo ai microfoni del settimanale Vero. L’ex corteggiatrice, dunque, per il momento, non pensa al trono ma al futuro sì. Sophia, infatti, sta studiando per diventare un’educatrice cinofila e sogna una famiglia tutta sia.

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO ANTICIPAZIONI E NEWS

CHI SARA’ LA NUOVA TRONISTA?

Chi salirà, dunque, sul trono rosa di Uomini e Donne dopo Rosa Perrotta che, nel programma di Maria De Filippi ha trovato l’amore di Pietro Tartaglione? Al momento, i nomi preferiti del pubblico sono quelli di Cecilia Zagarrigo e Federica Benincà. La prima è l’ex corteggiatrice di Oscar Branzani e Luca Onestini mentre la seconda è tornata single dopo essere stata scelta da Marco Cartasegna con cui la storia è durata appena un mese. Tuttavia, la nuova tronista potrebbe arrivare anche da Temptation Island 2017 dove si sono messe particolarmente in luce Desirèe Maldera, Antonella Fiordelisi e Carmen Rimauro. Quest’ultima tornerebbe alla corte di Maria De Filippi dopo aver corteggiato Manuel Vallicella che nella scorsa stagione ha lasciato il trono, dopo poche settimane, senza scegliere. La nuova tronista, dunque, sarà scelta tra i nomi citati? Lo scopriremo tra qualche settimana.

© Riproduzione Riservata.