UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: nuove delusioni per Gemma Galgani? (Trono Over)

Gemma Galgani

Nuova delusione in agguato per Gemma Galgani? Dai social non arrivano segnali incoraggianti per la dama del trono over di Uomini e Donne. Dopo otto anni alla corte di Maria De Filippi, dopo diverse storie d’amore finite male, ultima quella con Giorgio Manetti in cui aveva investito tutta se stessa, Gemma sembrava aver finalmente trovato l’uomo giusto in Marco Firpo che, con la sua naturalezza e spontaneità era riuscito a conquistarla. Dopo la fine della stagione, Gemma e Marco hanno vissuto delle settimane felici all’insegna dell’amore. Gemma ha anche definito Marco il suo principe azzurro mentre il cavaliere si è sbilanciato per la prima volta affermando d’immaginare un futuro con la Galgani. Improvvisamente, però, tutte le parole d’amore e le dediche sui social hanno lasciato il posto ad un silenzio assordante. Da giorni, infatti, Gemma non pubblica foto di coppia e non dedica un pensiero al cavaliere dai lunghi capelli biondi che sembra sia scomparso dalla sua vita. Gemma, dunque, tornerà in trasmissione a settembre annunciando di essere tornata single?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS

IL FUTURO DI GEMMA GALGANI

Cosa deve aspettarsi, dunque, Gemma Galgani dal suo futuro? Se fino a poche settimane fa, il futuro di Gemma sembrava scontato accanto a Marco Firpo, ora tutto è cambiato. La dama, infatti, probabilmente non dirà addio alla trasmissione di Maria De Filippi e continuerà ad essere la protagonista assoluta del programma. I fans, tuttavia, si augurano di non dover assistere alla stessa sceneggiatura dello scorso anno con Gemma al centro dello studio in ogni puntata e Tina Cipollari pronta a puntarle il dito contro. Marco Firpo, dunque, sarà il nuovo Giorgio Manetti. Quest’ultimo, inoltre, negli ultimi giorni, è tornato ad essere accostato a Gemma. C’è, infatti, chi è sicuro che la presunta crisi di Gemma e Marco possa essere stata causata dai sentimenti che la Galgani proverebbe ancora per Giorgio. Sarà davvero così?

