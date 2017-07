Una serata bella per te, Gianni! / Scaletta e ospiti della serata evento in replica su Rete 4

Marcella Bella

Anche questa domenica il prime time di Rete 4 ospiterà "Una serata Bella per te... Gianni", un omaggio al celebre cantante, che verrà ricordato attraverso i suoi successi di sempre. L'evento, che nasce da una serata sold out al Teatro dal Verme di Milano, sarà condotto ancora una volta da Alfonso Signorini e Rosita Celentano, che accompagneranno i vari ospiti alla scoperta dei brani che hanno reso celebre il cantautore. Madrina della serata, ancora una volta, sarà Marcella Bella, che nel corso della puntata avrà la possibilità di ripercorrere i vecchi successi e di accompagnare i tanti artisti che accorrano per rendere omaggio al noto cantautore. Fra questi ricordiamo in particolare Loredana Bertè, Umberto Tozzi, Mario Biondi, Mario Lavezzi, Annalisa e Deborah Iurato, cantanti molto noti al grande pubblico e con i quali Marcella Bella, nel corso della serata, duetterà con brani destinati a conquistare tutti i fan del noto cantante. Appuntamento su Rete 4 alle 20.30.

UNA SERATA BELLA PER TE, GIANNI!

SCALETTA E OSPITI

Una serata Bella per te... Gianni questa sera porterà su Rete 4 una serie di ospiti pronti a omaggiare Gianni Bella, ma non sarà soltanto un appuntamento musicale: nel corso della puntata, infatti, interverranno molti grandi artisti della musica italiana per lasciare dei video messaggio in onore del celebre cantautore. Fra questi ci sarà Adriano Celentano, pronto a realizzare una sorpresa per il suo grande amico, ma anche Fiorella Mannoia, Eros Ramazzotti, Riccardo Fogli, Alba Parietti, Gino Vannelli, Pupo, Arisa, Cristiano Malgioglio e Dalila di Lazzaro. La scaletta della serata, come nel corso dei precedenti appuntamenti, prevede brani molto amati dal pubblico italiano: "Io domani", "Montagne verdi", "Non si può morire dentro", "Più ci penso", "Senza un briciolo di testa", "L'ultima poesia", "L'arcobaleno", "L'emozione non ha voce" e altri grandi successi, tutti cantati dagli ospiti della serata, che saranno accompagnati dall'orchestra composta da 18 elementi, diretta dal Maestro Adriano Pennicchio.

