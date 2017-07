Vis à vis serie tv / Anticipazioni terza puntata: Macarena è in pericolo?

Vis à Vis su canale 9

Domenica 30 luglio, in prima serata su canale 9, tornano le avventure di Macarena, la protagonista della nuova serie tv Vis à vis. Si tratta di un prodotto spagnolo che richiama alla mente uno dei migliori telefilm americani ovvero Orange Is the New Black che racconta la vita delle detenute di un carcere americano. Vis à vis si sviluppa intorno alla figura di Macarena, una bellissima ragazza bionda in carriera che, tuttavia, a causa dell’ingenuità, si lascia ingannare dall’uomo di cui è innamorata. La trentenne, infatti, è l’amante del suo capo, un uomo sposato e più grande di lei. A causa di alcune operazioni finanziarie molto azzardate, Macarena si ritrova improvvisamente a vivere un incubo. Condannata a 7 anni per frode fiscale, per lei si spalancano le sbarre della Cruz del Sur. Dopo la paura per ciò che deve affrontare, Macarena s’inserisce lentamente nella vita del carcere. Cosa succederà nella nuova puntata?

VIS A VIS SERIE TV, ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA 30 LUGLIO

MACARENA TERRA’ IL BAMBINO?

La vita di Macarena all’interno del carcere continua. La donna, infatti, è costretta a relazionarsi con le altre detenuta dovendo trascorrere dietro le sbarre sette anni. Macarena si ritrova a dover affrontare una situazione più grande di lei. La bellissima trentenne, infatti, è sempre più determinata a dimostrare la propria innocenza ma, nel momento in cui sembra pronta a tutto per farla, deve affrontare un nuovo problema: l’arrivo di un figlio, frutto di una relazione che vuole dimenticare e che le ha portato solo guai. Nel primo episodio della serata, a Macarena viene assegnata una nuova compagna di cella. Tra le due nascerà un’amicizia o la trentenne sarà costretta a fare i conti anche con una nuova rivale? Nel frattempo, suo fratello Romano viene rapito dal fratello di Zulema. Nel secondo episodio della serata, invece, Macarena continua a cercare le prove per dimostrare la propria innocenza. La polizia la porta così nella foresta per cercare i soldi mancanti. Sul luogo, però, non saranno soli. Chi è che sta cercando il bottino? Macarena è in pericolo?

