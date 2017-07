ALEX BRITTI/ Su Raiuno gli esordi come chitarrista e tutti i successi del cantautore romano (Techetechetè)

Alex Britti (Foto: da Facebook)

ALEX BRITTI A TECHETECHETÈ: DAGLI ESORDI AL SUCCESSO

Nella puntata di oggi, lunedì 31 luglio, di Techetechetè ci sarà spazio anche per Alex Britti. La trasmissione che va in onda su Raiuno nell'access prime time del periodo estivo ci riporterà agli esordi del cantautore romano. Quindi lo ritroveremo come chitarrista nel programma "Doc" del 1988 prima di ripercorrere tutti i suoi più grandi successi, da "Oggi sono io" in poi. Alex Britti ha cominciato a suonare la chitarra a 8 anni, mentre a 17 ha fondato il suo primo gruppo blues con il quale si è esibito nei locali romani. La svolta nel 1999, quando conquista la popolarità grazie alla canzone "Oggi sono io", con la quale approda al Festival di Sanremo vincendo nella categoria Nuove Proposte. Dueanni dopo ha inciso quella canzone con Mina e proprio questa versione consacra il successo del brano, peraltro già enorme. Stasera alle 20.35 dunque a Techetechetè rivedremo Alex Britti e riascolteremo i suoi successi.

LA CARRIERA DI PRODUTTORE CINEMATOGRAFICO

Uno degli aspetti caratteristici di Alex Britti è il legame con la sua chitarra, come se la sua Gibson elettrica sia un'estensione del suo corpo. Ma il cantautore romano sta instaurando un legame ancor più profondo, visto che da appena un mese è diventato padre. «Siamo musicisti, ma anche noi in fondo siamo esseri umani!», ha scherzato Alex Britti parlando dei sacrifici che fa per non rinunciare alla musica e stare comunque vicino alla sua famiglia. Il suo ultimo disco è "In nome dell'amore", con cui ha provato a raccontare e mettere in musica i sentimenti che prova: «C'è un pizzico di blues ma anche diverse influenze rock contaminate con il pop italiano più classico». Nell'intervista a TrevisoToday ha parlato anche della sua carriera parallela, visto che è anche produttore discografico: «Cerchiamo di produrre e dare spazio ad artisti con cui provo una certa affinità nonostante magari suonino un genere lontano dal mio».

CON MAX GAZZÈ "IN MISSIONE PER CONTO DI DIO"

Per spiegare com'è suonare Alex Britti usa un paragone molto semplice: è come vivere insieme a una donna. «Non basta che sia bella e attraente a livello fisico, deve anche riuscire a trasmetterti quelle emozioni e quei valori che tu stesso condividi per costruire una vita insieme e trovarti bene insieme a lei». Questo il senso dell'amore... e della musica per il cantautore romano. Oggi non sarà protagonista solo di Techetechetè, perché ad esempio ritroverà Max Gazzè all'Auditorium Parco della Musica di Roma: prenderà parte all'evento "In missione per conto di Dio". Alex Britti si alternerà a Max Gazzè, poi suoneranno insieme per un tributo alle loro comuni radici. Il cantante di "Oggi sono io" proporrà un set in trio, sarà accompagnato da due coriste, mentre Gazzè suonerà con i suoi musicisti di sempre, ma la parte del concerto più attesa è la terza, quella cioè nella quale suoneranno insieme.

