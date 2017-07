ANTONELLA FIORDELISI/ Non è riuscita a separare Sara e Nicola (Temptation Island 2017)

Antonella Fiordelisi Temptation Island

LA TENTATRICE HA MESSO A DURA PROVA IL RAPPORTO DI SARA E NICOLA

Antonella Fiordelisi si è imposta come una delle tentatrici più accanite di Temptation Island. La donna ha "insidiato" Nicola Panico e ha trascorso con lui dei momenti molto intimi. Il 24 luglio abbiamo assistito a come i due si siano stretti in un commosso abbraccio poco prima del falò di confronto tra il ragazzo e Sara. Antonella si è detta speranzosa che Nicola abbia vissuto in modo naturale i momenti con lei e non l'abbia presa in giro. Infatti, tra loro c'è stata una innegabile complicità e Nicola si è detto lusingato che una ragazza come lei si sia interessata a lui. Recentemente, la spadaccina ha rivelato A Isaechia.it la vera natura del legame tra lei e Panico. "Mi piace mettermi in gioco. Sono molto competitiva e non disegno le sfide. Quindi ben venga un reality come Temptation Island dove bisogna raggiungere un obiettivo:tentare un ragazzo fidanzato. Credo di esserci riuscita. Nicola Panico è stato colui con cui mi sono relazionata maggiormente per tutta la durata dell’avventura." Quindi il suo è stato un semplice gioco? In realtà, la Fiordelisi ha anche ammesso di essere rimasta colpita dal suo essere sportivo e che con lui si è divertita molto. Tuttavia, ha ammesso di essere contenta che il ragazzo sia sia ritrovato con Sara.

ANTONELLA FIORDELISI, LA SCHEDA DELLA TENTATRICE (TEMPTATION ISLAND)

Antonella Fiordelisi è una schermitrice di 19 anni, studentessa di scienze politiche. Oltre che per i suoi meriti sportivi, la donna è salita alla ribalta delle cronache rosa per una presunta corrispondenza tra lei e Higuain, in cui il calciatore chiedeva alla ragazza le foto del suo lato B. Le parole di Antonella crearono un vero e proprio caso, tanto da costringerla a chiedere pubblicamente scusa al calciatore. Chiusa la parentesi con Temptation Island, la giovane è pronta a rimettersi in gioco. Infatti, è stata riconvocata a settembre come azzurrina per gli allenamenti presso l'aeronautica militare a Vigna di Valle e ha ripreso gli allenamenti. Inoltre, parteciperà a diversi mondiali giovani di spada. Ha confessato a Isaechia di non farsi troppe illusioni e di vivere alla giornata, divertendosi sempre. La donna è decisa, forte e non si pente di nulla del suo passato. Di Temptation Island ricorderà, sicuramente, tutti gli altri ragazzi e le grandi amicizie instaurate con loro.

