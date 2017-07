Andrea Damante e Giulia De Lellis in crisi? / Uomini e Donne, scoppia il caso sui social

Andrea Damante e Giulia De Lellis

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono in crisi? Scoppia il caos sui social dopo che l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno smesso di seguirsi su Instagram. Dai rispettivi profili, infatti, è evidente come Andrea non segua più Giulia e viceversa. Cos’è accaduto tra i due? C’è stata una piccola discussione che li ha portati a prendere tale decisione o, come riporta il Vicolo delle news, qualche hacker è entrato in possesso dei profili dei Damellis? Al momento è difficile valutare la situazione. Nelle scorse ore, Giulia ha pubblicato una foto di coppia con una bellissima dedica che diceva: “Ciao amore mio, ti bacio sul naso”. In poche ore, dunque, la situazione si è capovolta? I fans non pensano affatto ad una rottura ma in un periodo in cui i social sono il termometro delle storie d’amore, sono convinti che qualcosa tra i due sia successo. Sempre molto attivi, da ieri sera, sia Giulia che Andrea non pubblicato video sulle Stories e, come se non bastasse, secondo quanto si legge sul Vicolo delle news, sembrerebbe che la De Lellis abbia bloccato Andrea dal momento che i suoi like non sono più visibili.

Dopo Eleonora Rocchini e Oscar Branzani che, alcuni giorni fa hanno fatto pubblicare i fans per aver smesso di seguirsi sui social, salvo poi tornare sui propri passi e dimostrare a tutti di essere ancora innamorati e felici, Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno regalato un colpo di scena ai fans smettendo di seguirsi sui social. Il gesto arriva poche ore dopo una recente intervista in cui Andrea, pur dichiarando di non essere ancora pronto per il matrimonio, descriveva Giulia come una ragazza dolce facendo trasparire tutto il suo amore nei suoi confronti. Cosa sarà, dunque, accaduto tra i due per portarli a compiere quello che, a detta dei fans, è un gesto radicale? Andrea e Giulia spiegheranno a breve l’accaduto o resteranno in silenzio ancora per un po’? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

