Andrea Melchiorre/ Sara Affi Fella ha preferito il suo Nicola, tornerà a Uomini e donne? (Temptation Island)

Andrea Melchiorre a Temptation Island 2017

DA TEMPTATION ISLAND AL TRONO DI UOMINI E DONNE?

Da molto tempo si parla di Andrea Melchiorre come possibile tronista di Uomini e donne e quest'annopotrebbe essere quello giusto. Il programma presto tornerà in onda e il tentatore, ex corteggiatore, potrebbe finalmente avere il suo posto nel trono classico. Sarà davvero così? I fan lo sperano sin da quando è uscito dal programma dopo l'avventura con Valentina Dallari. Il suo nome è nella rosa dei possibili nuovi tronisti ma solo dopo Ferragosto potrebbe arrivare la conferma ufficiale con le prime registrazioni previste per l'ultima settimana di agosto. A Temptation Island Andrea si è fatto notare per via del suo rapporto con Sara Affi Fella e grazie ai soprannomi di Nicola adesso per tutti è ciuffetto. Le gif in rete si sprecano in attesa di vedere ciuffetto indossare la corona di tronista.

SARA AFFI FELLA HA SCELTO NICOLA

Colpo di scena a Temptation Island, nella penultima puntata di questa nuova edizione del reality Sara Affi Fella chiede il confronto immediato con il fidanzato Nicola, lasciando Andrea Melchiorre solo nel resort. Tra tutti i tentatori di Temptation Island, Andrea Melchiorre è stato quello che si è fatto notare di più, il fashion blogger, volto noto del piccolo schermo, per la sua apparizione a Uomini e Donne, nel corso delle settimane si era avvicinato molto alla fidanzata Sara. Tra i due era nato un buon feeling, fatto di chiacchiere sui divani del giardino e serate di balli di gruppo. Il corteggiamento di Andrea nei confronti di Sara è sempre stato platonico e garbato nei confronti della ragazza, che fin dai primi giorni si è mostrata gentile con tutti ma anche rispettosa del fidanzato dall'altra parte del resort. Andrea per Sara è stato soprattutto un confidente, un ragazzo con cui fumare una sigaretta e parlare della sua relazione e dalla sua vita con Nicola. Nella quinta puntata la presenza di Melchiorre nei filmati è minore rispetto alle precedenti a causa del colpo di scena che avviene ad inizio programma. A poche ore dall'ultimo weekend, il viaggio da sogno all'esterno del resort, la concorrente Sara ha comunicato al conduttore Filippo Bisciglia, la decisione di voler avere un confronto immediato con il suo fidanzato Nicola. La studentessa di vent'anni non ha mai voluto prendere parte al viaggio ma è molto probabile che se lo avesse fatto, la ghirlanda di fiori sarebbe andata proprio ad Andrea, suo confidente e amico tra tutti i tentatori. Andrea è al centro della discussione durante il falò di confronto tra Sara e Nicola. La fidanzata del calciatore va su tutte le furie quando viene accusata di essersi avvicinata al blogger. Sara ribadisce più volte il suo comportamento rispettoso e pacato con Melchiorre e i filmati mostrati a Nicola lo dimostrano.

IL RAPPORTO TRA ANDREA E SARA

Rispetto a Nicola, che ha avuto un comportamento ambiguo con la tentatrice Antonella, il rapporto tra Andrea e Sara è sempre stato amichevole e spensierato. Andrea ha parlato a lungo con Sara e durante le serate in gruppo i due hanno ballato insieme ma senza alcuna malizia. Nicola ha fatto leva sull'aspetto fisico di Andrea durante la discussione, ha usato anche il nomignolo "ciuffettino" ma Sara ha difeso la sua amicizia e il suo comportamento. Alla fine del confronto la coppia, per volere di Sara, si è separata. Andrea non è più apparso nella puntata, essendo stato dato spazio alle altre coppie, ma fa fatto sentire la sua voce sul web attraverso il suo profilo Instagram. Come tutti ben sanno, le registrazioni del programma sono finite da qualche settimana e i concorrenti, tentatori e fidanzati, sono tornati a casa. Andrea, durante la messa in onda della puntata, non ha mandato giù lo sbeffeggio di Nicola nei suoi confronti ed ha lasciato un post al vetriolo quando, dopo un mese, è stato mostrato il riavvicinamento della coppia. Poco dopo il tentatore sembra essere tornato indietro sui suoi passi ed ha parlato del suo percorso, dicendo di essersi affezionato a tutte le concorrenti e di aver instaurato una bella amicizia con tutti, visto il lungo tempo passato insieme. Nella puntata finale il ruolo dei tentatori passerà in secondo piano, come prevedono le regole del programma, ci sarà il falò finale delle coppie rimaste nel resort e non c'è la sicurezza che Andrea ricompaia in video. La sua presenza come tentatore non è passata inosservata e visto il suo grande seguito da parte delle fans, lo rivedremo presto in tv.

