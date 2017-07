Anticipazioni Temptation Island / Quali coppie si lasciano e chi si sposa? I pronostici

Temptation Island 2017

I PRONOSTICI DELL'ULTIMA PUNTATA

Cosa accadrà nella nuova puntata di Temptation Island ma soprattutto quali saranno le coppie che lasceranno insieme l'isola della tentazione e quali invece usciranno separate? Al falò di confronto in questa ultima serata ci saranno Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo, Valeria Bigella e Alessio Bruno oltre che Veronica Bagnoli e Antonio Lenti. La puntata di questa sera pare inoltre nasconda un ulteriore colpo di scena: una proposta di matrimonio o addirittura un matrimonio che potrebbe essere celebrato proprio al fantastico resort dove coppie e tentatori hanno soggiornato per 21 giorni. Ma partiamo col cercare di comprendere chi potrebbe lasciarsi. La coppia tra quelle rimaste che pare essere più vicina all'addio è quella di Veronica e Antonio. La scorsa puntata ha visto infatti il fidanzato molto vicino durante il weekend alla tentatrice Jessica. I due hannno trascorso insieme una notte bollente e potrebbe essere arrivato il tradimento di Antonio.

TEMPTATION ISLAND 2017, QUALI COPPIE RIMARRANNO INSIEME?

Di fronte a queste immagini, Veronica potrebbe infatti decidere di troncare per sempre la loro relazione, non perdonando il comportamento di Antonio. Vicini alla rottura anche Alessio e Valeria. Quest'ultima potrebbe non perdonare il comportamento avuto dal fidanzato e l'avvicinamento motlo importante alla tentatrice Carmen Rimauro, In più di un'occasione Valeria ha dichiarato di non volere un uomo del genere al suo fianco e stasera potrebbe confermare la sua decisione, portando a quota due gli addii della serata. Molto probabile invece il riavvicinamento tra Selvaggia e Francesco. Se nel corso di queste settimane se ne sono dette tante, l'amore sembra comunque prevalere e per farsi perdonare, Francesco potrebbe proprio proporre a Selvaggia di sposarlo. Un colpo di scena che farebbe davvero colpo sul pubblico di Temptation Island.

