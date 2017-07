BEAUTIFUL/ Anticipazioni 31 luglio: Ridge non ha dubbi, Quinn deve essere smascherata!

Beautiful

STEFFY CEDE ALLE LUSINGHE DI QUINN?

Prende il via oggi l'ultima settimana di Beautiful prima della pausa estiva. Dal prossimo lunedì 7 luglio, infatti, Beautiful non andrà in onda (salvo sorprese) e lascerà spazio ad una doppia puntata di Una Vita. Questo pomeriggio alle ore 13:40 si ripartirà dalle lusinghe di Quinn e Eric nei confronti di Steffy: per convincerla a trasferirsi alla villa, dove potrà convivere con Wyatt (e magari farsi riconquistare da lui), i due coniugi Forrester arriveranno ad offrirle qualsiasi tipo di regali. Si partirà da una linea di cosmetici a nome suo per arrivare persino ad uno stipendio da un milione di dollari. Inutile aggiungere che Steffy sarà profondamente colpita da queste proposte che le faranno perdere per qualche minuto la lucidità delle sue azioni: la vedremo infatti restare pensierosa, senza proferire parola. Cadrà di fronte al tranello della sua terribile suocera, facendo quindi il gioco di Wyatt?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 31 LUGLIO: RIDGE ALLA RISCOSSA

L'alleanza tra Ridge e Liam verrà definitivamente stipulata oggi a Beautiful. La coppia avrà delle motivazioni diverse ma sarà comunque unita dall'odio verso Quinn: Ridge non potrà sopportare di essere messo in secondo piano dall'ultima arrivata mentre Liam sarà sempre più preoccupato per gli intrighi mossi nei confronti di Steffy. Consapevole dei benefici di entrambi, lo stilista confermerà di voler smascherare la Fuller agli occhi di Eric, dimostrando quanto lei sia inaffidabile. Per questo motivo dovrà portare avanti il suo piano cercando di sedurla e portando poi le prove al padre come lui stesso gli ha richiesto. Vedendo Ridge tanto convinto, Liam gli chiederà se davvero sia pronto ad arrivare a tanto ma ancora una volta la risposta sarà affermativa: è vero che Eric soffrirà in questo caso ma sarà altrettanto vero che sarà peggio per lui vivere al fianco di una donna terribile e inaffidabile quale Quinn.

