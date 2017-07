CAMILLO AGNELLO/ Il messaggio contro Antonio (Temptation Island 2017)

Temptation Island logo

L'EX CORTEGGIATORE FA SOGNARE VERONICA

Continuano le emozioni nel programma di Canale 5 Temptation Island, il reality sulle coppie creato da Maria De Filippi. Un personaggio che si sta certamente facendo notare è Camillo Agnello, il quale ha passato un romantico weekend con Sara, la fidanzata di Antonio. Il giovane si è comportato da vero galantuomo nei confronti della ragazza, regalandole anche un monile rosso. I due hanno cenato in riva al mare e hanno brindato alla loro conoscenza. Sara, infatti, ha affermato come Camillo gli sia stato vicino durante un momento molto delicato e hanno riflettuto come le occasioni per passare del tempo insieme siano ormai giunte agli sgoccioli. Camillo, dal canto suo, ha riscontrato correttezza nel comportamento di Veronica e la giovane si è resa conto di poter riporre molta fiducia in lui. Infatti, dopo il pinnettu in cui la donna ha visto il presunto tradimento del fidanzato, lo ha abbracciato forte chiedendogli di starle accanto. E, i rumors si sono susseguiti molto velocemente. Possibile che Veronica e Antonio siano usciti insieme dal programma?

CAMILLO AGNELLO, IL MESSAGGIO PER L'AMICA SARA (TEMPTATION ISLAND)

Il 24 luglio è andata in onda la penultima puntata di Temptation Island che ha riservato tantissime sorprese agli oltre 3 milioni di telespettatori che si sintonizzano sull'ammiraglia Mediaset. Infatti, Sara ha assistito a dei momenti molto intimi tra il fidanzato Antonio e la tentatrice Jessica e non l'ha presa affatto bene. Anche il tentatore Camillo Agnello, molto vicino alla ragazza, ha deciso di dare la sua subito dopo la trasmissione. Sui social, il giovane ha scritto: "Non si è UOMO per diritto di nascita. Essere UOMINI è un merito che ci si guadagna nel corso della vita. Ed è un orgoglio essere definiti tali. Ed è per questo che se AMI qualcuno veramente non puoi recargli dolore e far piangere quegli stessi occhi che ti dovrebbero ricordare che vivi per loro". Parole molto forti, dunque, da parte dell'ex corteggiatore di Uomini e Donne che ha già alcune esperienze nel mondo dello spettacolo proprio all'interno del date show di Maria De Filippi. Ha avuto, infatti, un flirt con Nicole Biondi ed è stato fidanzato con Laura Frenna, la quale è arrivata anche a diffidare il giovane a causa di alcune foto uscite in modo inaspettato in trasmissione durante il trono di Andrea Damante.

