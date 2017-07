CHICAGO P.D. 3/ Anticipazioni 31 luglio: l'Intelligence indaga sulla morte di un minore

Chicago PD 3

Questa sera tutti i fan di Chicago Pd avranno la possibilità di assistere a tre nuovi episodi della terza stagione. Il primo, dal titolo “Un caso da risolvere” porterà l’unità di Intelligence su una scena del crimine molto cruenta. La vittima, infatti, è un bambino di soli sei anni che probabilmente si è ritrovato al centro di una guerra fra bande della zona a sud di Chicago. A portare gli investigatori a indagare su questa pista sarà soprattutto il padre del minore, Bryan Johnson, un uomo che fa parte di una gang della zona. Dopo una serie di indagini, i protagonisti scopriranno che nel quartiere è in atto una guerra fra tre opposte fazioni e che un membro di uno dei gruppi ha ucciso il bambino per vendicarsi di suo padre, responsabile di uno stupro ai danni di sua sorella. Tuttavia, il Bryan Johnson responsabile di questo gestoc osì atroce, potrebbe non essere il padre della vittima. Subito dopo andrà in onda l’episodio dal titolo “La pista della calibro 40”, una puntata che porterà Intelligence a indagare su una misteriosa rapina. Jay, durante l’assalto, chiederà aiuto all’autista del furgone, ma non riceverà da lui nessuna collaborazione.

CHICAGO PD 3, ANTICIPAZIONI

UN DELITTO IN UN RIFUGIO PER DONNE MALTRATTATE

Il terzo episodio della serata dedicata a Chicago PD, dal titolo “Kasual con la K”, è il diciottesimo della terza stagione. In questa puntata la squadra dovrà indagare su una misteriosa sparatoria in un rifugio per donne maltrattate, dove un uomo, poche ore prima, ha seminato il panico dando vita a una cruenta sparatoria. Hank giungerà sulla scena del crimine con la sua squadra, dove troverà una vittima e una dozzina di donne e bambini nascosti in una stanza. Per cercare di far luce sulla vicenda, Erin cercherà di interrogare una delle superstiti sull'identità dell’assassino, ma la donna non riuscirà a dare il suo contributo a causa del berrettino che l’uomo portava sul volto nel corso dell’agguato. Allo stesso tempo, si indagherà sulla sorte di tre donne che sono fuggite via nel corso della sparatoria, tre ospiti della struttura delle quali, però, nessuno riesce a dare informazioni ben precise. Antonio e Olinsky, determinati a dare un nome e un volto all'assassino, si mettono immediatamente sulle tracce del marito della vittima, un uomo violento appena uscito dal carcere che si dichiara sin da subito innocente. Il sospettato, inoltre, per la sera del delitto ha anche un alibi molto forte. Quando però tutto sembra ormai perduto, un misterioso testimone si presenterà nella stazione di Polizia con delle nuove informazioni sull’uomo che ha sparato.

