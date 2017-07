Carmen Rimauro/ Video, Alessio Bruno pronto a lasciare tutto per lei? (Temptation Island 2017)

Carmen Rimauro, Temptation Island

VIDEO DEL WEEKEND DI FUOCO (O QUASI) CON ALESSIO

Nella puntata andata in onda lunedì scorso Carmen e Alessio hanno trascorso il weekend insieme, in amicizia ha affermato il fidanzato, con grande ilarità di Valeria che ha osservato tutto grazie ai video. Il weekend da sogno va secondo copione: cena romantica, bagni, massaggi, e infine il momento rivelatore per tutte le coppie, ovvero la notte in albergo. Alessio e Carmen hanno avuto camere adiacenti e hanno trascorso la notte fuori dalle loro stanze su dei lettini. Ma ciò che non è apparso chiaro visto che la telecamera nascosta li riprendeva da lontano, è se sia accaduto qualcosa fra di loro. Infatti la coperta che avevano addosso copriva i loro movimenti e non c'era audio. La stessa fidanzata Valeria vedendo i video è rimasta piuttosto interdetta, per non parlare delle parole spese da lui: si dichiara innamorato della fidanzata, ma dice alla corteggiatrice che se fosse stato single l'avrebbe corteggiata serratamente. Tanto che Valeria ha commentato ironicamente le sue parole, memore di quando lui ha affermato che gli mancasse più il gatto della sua compagna. Clicca qui per vedere il video.

CARMEN, DA CORTEGGIATRICE A TENTATRICE DI TEMPTATION ISLAND

Carmen Rimauro, ex corteggiatrice del tronista Manuel Valicella nella trasmissioni Uomini e Donne, ha sedotto il fidanzato Alessio Bruno, compagno di Valeria, durante le riprese di Temptation Island. Carmen è stata oggetto di numerose critiche per il suo ruolo da tentatrice, fin dalle prime puntate. Infatti durante il trono di Uomini e Donne si era mostrata sempre come una ragazza pacata e timida, mentre in Temptation Island si è subito mostrata disinvolta e disinibita, audace nel corteggiare Alessio Bruno. Ma se nelle puntate precedenti si è visto un Alessio prima infatuato di Carmen, ma poi quasi spaventato, ritrarsi con sensi di colpa verso la fidanzata e voglia di lasciare il programma. A quanto pare la missione di tentatrice potrebbe andare in fallimento così come quella di corteggiatrice, sentiremo ancora parlare di lei magari proprio grazie a Uomini e donne e alla prossima edizione del trono classico?

DALLE SCENE NOTTURNE AL PROSSIMO CHIARIMENTO

Nonostante tutti gli apprezzamenti nei confronti di Carmen, Alessio sembra deciso a voler riprendersi la fidanzata a tutti i costi, e anzi geloso del corteggiatore Paolo con cui Valeria sta uscendo. Ma il web non ci sta ed è insorto. Infatti nella clip mostrata durante la puntata in cui si vede il weekend da sogno di Carmen e Alessio, non si capisce bene che cosa sia accaduto sotto le lenzuola, si vede solo la testa di lei sollevarsi, lui che sistema la coperta, ma entrambi sono di spalle e non si capisce bene. Pertanto in tanti hanno pensato che fosse accaduto qualcosa di fisico fra di loro e hanno scritto nelle rispettive pagine facebook e instagram, fino a che entrambi non sono sbottati, a un giorno di distanza l'uno dall'altro, e hanno affermato all'unisono che niente è accaduto sotto le coperte. Addirittura Carmen ha parlato di sola amicizia fra lei e il calciatore Alessio. Nella puntata in onda lunedì, si vedrà finalmente il chiarimento fra Alessio e la fidanzata Valeria, e si scoprirà se i due si sono lasciati o meno, ma già sul web si vocifera che stiano assieme, com'è accaduto anche alle altre coppie del programma.

