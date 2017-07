Cherry Season: Ayaz e Mete di nuovo soci in affari (Anticipazioni puntata 31 luglio)

Cherry Season

AYAZ E METE DI NUOVO SOCI

Comincia oggi una nuova settimana di programmazione di Cherry Season, la soap turca in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 14:45. Si ripartirà dal guaio combinato da Oyku con un cliente di Ayaz e dal desiderio di quest'ultimo di recuperare il terreno perduto per colpa della fidanzata. Per non perdere questa commessa, il figlio di Onem chiederà aiuto a Mete che confermerà (se ancora ci fossero dei dubbi) il suo cambiamento: non solo si renderà disponibile ad aiutare il suo storico amico, ma deciderà anche di tornare a lavorare al suo fianco nello studio da loro stessi creato diversi anni prima. Anche per Oyku arriverà il momento di mettere da parte il suo carattere infantile e dedicarsi al lavoro: la stilista dovrà infatti creare una nuova collezione ispirata al 1800, fatto che necessiterà dell'aiuto di Burcu. Le due amiche lavoreranno gomito a gomito per raggiungere un buon risultato: il successo sarà dunque assicurato?

CHERRY SEASON, ANTICIPAZIONI 31 LUGLIO: SEYMA HA RAPITO IL BAMBINO?

Insieme ai buoni sentimenti legati a Mete e Ayaz, nella puntata di Cherry Season di oggi tornerà ad essere di grande attualità la depressione di Seyma in seguito all'aborto. La rossa proverà una vera fissazione nei confronti del figlio di Ilker e Sibel, chiedendo loro di potersi occupare ripetutamente della creatura. Improvvisamente però Seyma sparirà senza preavviso insieme a Batikan e tutti penseranno che possa averlo rapito: gli amici si metteranno subito alla ricerca del neonato ma a distanza di pochi minuti saranno costretti ad ammettere di essersi sbagliati: Seyma non ha mai avuto intenzioni poco raccomandabili. Al contrario si era allontanata solo qualche minuto per una piccola passeggiata con il bambino. Sapere che gli amici avevano pensato al peggio, causerà in lei una forte tristezza: come hanno potuto ritenerla colpevole di un simile gesto?

