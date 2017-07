Desirèe Maldera/ Dal weekend romantico all'ultimo falò: Francesco tornerà da lei? (Temptation Island)

Desirèe Maldera, Temptation Island

IL WEEKEND INSIEME A LENTICCHIO

Un weekend che ha lasciato il segno, questo è stato quello vissuto da Francesco e Desirèe Maldera nell'ultima puntata di Temptation Island andata in onda lunedì scorso. Ad un passo dal finale di questa edizione, fidanzati e fidanzate hanno avuto modo di uscire con i loro single preferiti per un weekend da sogno tra spa, mare, massaggi e coccole. Anche lenticchio non si è tirato indietro provocando una vera e propria crisi in Selvaggia Roma pronta a chiudere per sempre con il suo fidanzato convinta che lui non sia più il suo tipo. E Desirèe? Fin dal primo momento si è buttata a capofitto in questo corteggiamento serrato che ha spinto i fan a pensare che la sua sia stata solo una tecnica per mettersi in mostra. Anche nel weekend con lenticchio la bella biondina si è data da fare, ha conquistato davvero il personale trainer? Francesco ha dichiarato più volte che la fidanzata e lui non si amano più ormai, e che la loro ormai è una relazione tossica. Salvo poi dopo aver visto che la fidanzata Selvaggia ha passato il weekend da sogno sola, ricredersi su tutto e dichiarare di amarla alla follia e volerla riconquistare.

DESIREE MALDERA, IL VIDEO DEL WEEKEND

Nel video mostrato durante la puntata di lunedì sul loro weekend da sogno, si vede una crescente affinità e intesa fra i due ragazzi. Desirée incarna quella dolcezza, pazienza e femminilità che a Francesco manca perché, come spesso le ha raccontato lui nelle loro conversazioni, la compagna è sempre arrabbiata e il loro rapporto è diventato un litigare di continuo tanto da far calare perfino il desiderio sessuale. Desirée nel corso delle puntate si è sempre mostrata molto fisica con il palestrato, dolce, affettuosa, anche quando lui era distaccato. Pian piano il rapporto fra i due si è fatto sempre più dolce, tanto che come si vede nella clip, lei lo chiama amore come fosse la sua fidanzata, e lui ne è contento, anziché distaccarsi. Desirée insomma sembra essere stata l'ennesima corteggiatrice rimasta a bocca asciutta nel programma, infatti finora, nonostante tante bacetti e tenerezze, tante paroline e mezze dichiarazioni, tutti quanti di fronte alla fidanzata hanno dichiarato di essere perdutamente innamorati della propria compagna. Clicca qui per vedere il video del weekend.

I PUNTI IN COMUNE CON FRANCESCO

Desirée Maldera, figlia del famoso calciatore del Milan Aldo Maldera, è una delle corteggiatrici più belle presenti in Temptation Island. Classe 1992, Desirée Maldera, è una ragazza nota al mondo dello spettacolo, ha anche partecipato a Miss Italia, ha un grosso seguito su instagram, e spesso è stata paparazzata in compagnia di vips noti. Indubbiamente anche nel caso molto probabile in cui Francesco Chiofalo esca con la fidanzata Selvaggia dal programma, Desirée non ne soffrirà granché. La sua avventura a Temptation Island sembra proprio esser stata unicamente quello: un'avventura. Fin da subito lei ha notato il body builder Francesco Chiofalo, fidanzato di Selvaggia, e ha cercato in tutti i modi di sedurre il giovane palestrato romano.

© Riproduzione Riservata.