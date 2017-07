FRANCESCA E RUBEN/ La coppia di nuovo insieme? La verità (Temptation Island 2017)

Ruben e Francesca a Temptation Island 2017

LA COPPIA E' TORNATA INSIEME? GLI INDIZI -

Sono stati i protagonisti incontrastati di questa quarta edizione di Temptation Island e hanno appassionato gli oltre 3 milioni e 800 mila telespettatori che hanno seguito il reality. Stiamo parlando di Ruben Invernizzi e Francesca Baroni, la coppia che sembrava scoppiata e che lasciato il reality show nella puntata del 17 luglio. Tuttavia, proprio nelle ultime ore sembra esserci stato un colpo di scena che ribalta le carte in tavola e che lascia intendere come i due possano essere tornati insieme dopo il falò clamoroso che ha fatto impazzire i fans di Canale 5. Infatti, stando a quanto dichiarato dal portale Isaechia.it, Ruben è stato ripreso a parlare al telefono proprio della sua storia con la Baroni e avrebbe ammesso di aver deciso di dare una seconda possibilità alla giovane. L'indizio più importante, però, resta sicuramente una Instagram Story della ragazza, in cui Francesca sta andando in piscina col nipotino che le chiede se verrà anche lo zio Rub. Successivamente, ovviamente, il post è stato cancellato ma tanto è bastato per alkimentare la certezza che i due possano essere torni assieme.

FRANCESCA-RUBEN, RIPERCORRIAMO LA LORO AVVENTURA NEL REALITY (TEMPTATION ISLAND 2017) -

Francesca e Ruben, fin da subito, hanno attirato l'attenzione dei fans di Temptation Island. Infatti, ha fatto scalpore il primo falò in cui è stato mostrato a Invernizzi un video dopo l'altro della fidanzata che si lamentava della relazione col giovane e che non vedeva l'ora di iniziare questa avventura per allontanarsi da lui. Francesca ha criticato Invernizzi in tutto e per tutto, dicendo come non fosse affatto ambizioso e che lei meritasse di meglio. Ha affermato di come Ruben non avesse aspirazioni e che lei si è molto spesso sentita soffocata dalla sua presenza. Questi video hanno subito fatto in modo che il pubblico si schierasse dalla parte di Ruben, il quale via via è passato da ragazzo sprovveduto a giovane uomo forte e deciso. Il falò di confronto tra i due è stato apprezzatissimo dal pubblico, soprattutto per la fermezza con cui lui ha affrontato la Baroni, decidendo di uscire da solo da Temptation Island e non cedendo neanche di fronte alle lacrime della giovane. Tuttavia, il destino dei due sembra essere diverso ma sicuramente nella puntata di stasera ne sapremo di più.

