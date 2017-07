GIUSY FERRERI / Partiti Adesso in cima alle classifiche italiane è la perfetta hit dell’estate (Techetechetè)

Giusy Ferreri, i suoi video a Techetechetè

DOPO ROMA-BANGKOK UN ALTRO SUCCESSO

Giusy Ferreri, assieme alle sorelle comiche Sabina e Caterina Guzzanti, è la protagonista femminile della puntata di Techetechetè di lunedì 31 Luglio: in questa calda estate, il rotocalco quotidiano di Rai 1 termina il mese in musica e dedica alla cantante una serie di video attuali e passati, ripercorrendone la storia e la carriera. Giusy Ferreri è sulla cresta dell'onda con il pezzo radiofonico Partiti Adesso, un testo autobiografico che sta spopolando all'interno delle programmazioni alla radio, sulle spiagge italiane e sugli stabilimenti balneari. L'artista, in dolce attesa, sta navigando acque felici sia nella vita privata con il compagno Andrea Bonomo, che in ambito professionale, dopo la delusione sanremese del brano “Fa talmente male” che non le ha consentito nemmeno di qualificarsi in classifica. Il brano con cui è al vertice delle chart è diventato un vero e proprio tormentone e sta seguendo la scia del successo di Roma-Bangkok, il pezzo dell'estate di qualche anno fa, cantato assieme alla rapper Baby K. Entrambi i brani e i videoclip sono un omaggio all'estate e al tema del viaggio come simbolo assoluto di libertà e hanno come protagonista una fiammante cabriolet decapottabile con cui perdersi nelle terre lontane, complici il caldo, l'amore e l'amicizia, ma soprattutto la musica.

GIUSY FERRERI DA XFACTOR AL FESTIVAL DI SANREMO

Giusy Ferreri è nota al pubblico italiano per aver partecipato ed essersi classificata seconda alla prima edizione del talent X - Factor, seguita e consigliata dalla lungimiranza del coach Simona Ventura che ha creduto fortemente in lei: l'artista ha così ottenuto il successo mondiale con il brano Non ti scordar mai di me, scritto da Roberto Casalino e composto e arrangiato da Tiziano Ferro sulle note di Back to black di Amy Winehouse. Giusy Ferreri è paragonata molto spesso alla compianta autrice inglese, per il timbro scuro e graffiante della voce. Oggi è cantautrice, ha partecipato a tre edizioni del Festival di Sanremo ed ha al suo attivo cinque album in studio, tra cui quello d'esordio Gaetana, seguito a ruota da Fotografie, Il mio universo, L'attesa e l'ultimo, Girotondo, che sta riscuotendo un buon successo da parte della critica e delle vendite.

