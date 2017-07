HO AMICI IN PARADISO/ Su Rai 1 il film diretto da Fabrizio Maria Cortese con Valentina Cervi (31 luglio 2017)

Il film in onda su Rai 1

IL CAST DEL FILM SU RAI 1

Ho amici in Paradiso va in onda questa sera, lunedì 31 luglio, alle ore 21.25 su Rai 1. E’ una pellicola comica diretta nel 2017 dal regista Fabrizio Maria Cortese, al debutto assoluto alla regia. Rappresenta un film dall'alto valore sociale; è stato infatti girato presso la Casa San Giuseppe dell'Opera Don Guanella, che ospita numerosi disabili. Quest'ultimi sono stati i protagonisti, assieme ad un cast di attori come Valentina Cervi, Fabrizio Ferracane, Antonio Catania, Antonio Folletto, Enzo Salvi Enzo, Emanuela Garuccio e Christian Iansante.

Antonio Catania è un famoso attore comico italiano che ha perso parte a diverse produzione televisive come Benvenuti a tavola - Nord vs Sud e Ho sposato uno spirro. Valentina Cervi, invece, è un'attrice italiana nota per aver preso parte a film come Miracolo a Sant'Anna e Mi rifaccio vivo.

HO AMICI IN PARADISO, LA TRAMA

Felice Castriota, interpretato da Fabrizio Ferracane, è il titolare di un studio commercialista. Per via della sua impulsività ed imperizia viene accusato di riciclaggio di denaro proveniente da ambienti criminali. L'uomo non viene arrestato ma affidato ai servizi sociali, che dovrà scontare interamente presso la casa di cura San Giuseppe dell'Opera Don Guanella, a Roma. Qui il suo carattere irruento e poco comprensivo verso il prossimo dovrà scontrarsi con situazioni esistenziali di persone affette da gravi disabilità, motorie ed intellettive. Inizialmente ambientarsi non è semplice e Fabrizio trova non poche difficoltà ad abituarsi a quel mondo complesso e nuovo per lui. Ad aiutarlo nel suo cammino ci sarà anche Giulia, psicologa del centro. A poco a poco il commercialista inizia a sentirsi parte di quella che diventa una vera e propria famiglia e, per la prima volta nella sua vinta, sente di appartenere finalmente ad un sistema. Quando tutto sembra andare per il meglio però, il passato burrascoso di Fabrizio torna a fargli visita. U Picciu, un pericoloso boss della malavita è appena uscito di galera ed è più che desiderosi di vendicarsi di Fabrizio.

