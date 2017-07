HOT SHOTS!/ Su Rai 2 il film diretto da Jim Abrahams (31 luglio 2017)

Il film in onda su Rai 2

IL CAST NELLA COMMEDIA DEMENZIALE SU RAI 2

Oggi, lunedì 31 luglio andrà in onda, in prima serata, uno dei film capostipite del genere demenziale: alle ore 21.15, Rai 2 proporrà infatti Hot Shots! di Jim Abrahams, nel quale vengono parodiate alcune celebri pellicole hollywoodiane attraverso delle gag incentrate attorno alla figura di un simil-Tom Cruise in "Top Gun" e che ha le fattezze di Charlie Sheen. Uscito nelle sale di tutto il mondo nel 1991, "Hot Shots!" non è al primo passaggio televisivo e rappresenta uno dei maggiori successi del regista americano Jim Abrahams, famoso per aver firmato assieme ai fratelli David e Jerry Zucker un capolavoro della comicità quale "L'aereo più pazzo del mondo". "Hot Shots!" è una pellicola demenziale che, sulla falsariga di alcuni celebri film che vengono continuamente citati, ironizza sulle forze armate americane. A contribuire al successo fu soprattutto il cast nel quale comparivano il suddetto Charlie Sheen (nei panni del tenente Topper Harley) e Valeria Golino (Ramada Thompson), oltre a Cary Elwes (il tenente Kent Gregory), Lloyd Bridges (l'ammiraglio Thomas "Tug" Benson) e Kevin Dunn (il comandante James Block).

HOT SHOTS, LA TRAMA

Protagonista del film è Topper Harley, tenente della Marina degli Stati Uniti precocemente congedato dopo aver disobbedito ad un ordine e visto con sospetto perché figlio di un ex pilota responsabile della morte di un collega. Tuttavia, la possibilità di prendere parte a una missione segreta (nome in codice "Donnola Addormentata") lo rimette in gioco: il comandante Block gli comunica che deve però sottoporsi a una serie di sedute con una psicologa dell'esercito, la dottoressa Ramada Thompson, al fine di superare il trauma legato al ricordo del padre e tornare a essere ritenuto affidabile dai suoi superiori. Ben presto, Topper e Ramada cominciano a frequentarsi ma il "feeling" che nasce tra di loro viene osteggiato da Kent Gregory, il quale non solo è l'ex fidanzato della psicologa ma è anch'egli pilota, oltre che figlio dell'uomo di cui il padre di Harley causò la morte. All'insaputa del tenente, il comandante Block in realtà trama affinché l'operazione "Donnola Addormentata" naufraghi e con essa il progetto di una nuova serie di jet militari che renderebbero invincibile l'esercito americano. Quando però Topper si rende conto di essere stato scelto solo perché mentalmente instabile, diventando una pedina inconsapevole del sabotaggio, assieme all'aiuto di Ramada passa all'azione per smascherare il piano di Block.

