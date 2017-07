Human Files/ Anticipazioni e ospiti prima puntata: Luca Rosini alla conquista dell'ignoto

Human files, su Rai 2

Al via oggi su Rai Due Human Files, un programma in quattro puntate fatto di reportage da tutto il mondo, dedicati all’uomo contemporaneo a alla sua ricerca dell’ignoto. I viaggi, le conquiste, le origini e le sfide saranno i temi sui squali si concentreranno i quattro appuntamenti, che seguiranno il viaggio dell’essere umano contemporaneo, alla ricerca di quell’istinto che oltre 200 mila anni fa ha convinto l’Uomo Sapiens a lasciare l’Africa per avventurarsi nel mondo ancora ignoto. Ogni episodio, infatti, si concentrerà su chi, oggi, continua a seguire quell’istinto alla ricerca dei propri limiti, con la speranza di superare ogni ostacolo ed esplorare ciò che di bello il mondo può offrire. Alla conduzione del racconto ci sarà il giornalista Luca Rosini, che oltre a firmare alcuni reportage introdurrà le tante storie al centro della puntata. L'appuntamento di oggi, in particolare, si concentrerà sul tema dei viaggi e darà voce a Davide, il campione di apnea che esplorando il fondale del mare riesce a sondare aspetti ancora invisibili del proprio inconscio.

HUMAN FILES

I PROTGONISTI DELLE QUATTRO SERATE

Artisti, sportivi e professionisti da tutto il mondo questa sera si danno appuntamento di Rai 2 per un viaggio alla scoperta dei propri limiti. Al centro dei quattro episodi previsti dal format ci saranno un uomo di Hong Kong che costruisce grattacieli ma ama scrivere poesie, un tassista che a Teheran regala cioccolatini ai clienti del suo taxi, il campione mondiale di apnea, ma anche l’uomo bionico di Londra. Uno sguardo alla realtà di tutti i giorni ma, allo stesso tempo, alla scoperta di vite straordinarie che, giorno dopo giorno, con costanza e impegno regalano il loro contributo alla comunità. In questo episodio, inoltre, sarà possibile conoscere Mammadou, immigrato in spagna che sogna di fare ritorno in Senegal. Human files nasce da una collaborazione fra Rai Due, Rai cultura e Copeam (Conferenza permanente dell’audiovisivo Mediterraneo), che hanno dato vita a una coproduzione diffusa in più di 35 paesi in tutto il mondo e che rappresenta la nuova sfida del servizio pubblico.

