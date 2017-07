IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 31 luglio: i Santacruz in pericolo, la vendetta è compiuta?

Il Segreto

NUOVI PROBLEMI PER I SANTACRUZ

Il Segreto non conosce pausa e torna anche oggi, lunedì 31 luglio, a partire dalle ore 18:45. Si ripartirà dai grandi rischi corsi dalla famiglia Santacruz, a colloquio con Leoncio in carcere. Il terribile individuo, che ha richiesto la loro visita in prigione, informerà Severo e Carmelo delle possibili ripercussioni del proprio seguito. Tali uomini infatti saranno decisi a portare a termine la loro vendetta, facendo del male a qualcuno dei membri della famiglia. Chi sarà in pericolo? Anche i Dos Casas saranno chiamati ad affrontare un nuovo problema, a causa dell'arrivo di Nestor da Cuba. Anche se Camila continuerà a mentire al marito, rifiutandosi di informarlo sulle vere intenzioni del nuovo arrivato, per lei saranno tempi durissimi: il suo ex fidanzato continuerà a mentire e a ricattarla affinché gli riveli dove si trova la piccola Belen. Ma Camila riuscirà a respingere qualsiasi attacco?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 31 LUGLIO: NUOVI ORDINI PER FRANCISCA

Cristobal Garrigues avrà un nuovo chiodo fisso in mente ovvero conquistare Emilia, la donna sulla quale ha posato gli occhi. Ma ogni tentativo del più crudele individuo de Il Segreto non andrà a buon fine. La moglie di Alfonso, seppur spaventata dal terribile rivale, non avrà nessuna intenzione di dare seguito alle sue avances pur consapevole delle conseguenze che ciò comporterà. Per raggiungere il suo obiettivo, Garrigues si rivolgerà a Donna Francisca chiedendole di aiutarlo a raggiungere il suo obiettivo. Più che di una richiesta, si tratterà di un vero e proprio obbligo dato che la Montenegro sarà costretta ad assecondare anche quest'ordine. Diversamente finirà in manicomio proprio come Eulalia? In questa confusione ci sarà spazio anche per qualche divertente scena che riguarderà Dolores. La moglie di Pedro si renderà conto di avere commesso un grave errore, regalando un prezioso quadro alle monache.

