JESSICA GUAZZOTTI/ Antonio Lenti ha tradito Veronica Bagnoli con lei? (Temptation Island 2017)

Jessica Guazzotti, "tentatrice" di Temptation Island

ANTONIO LENTI HA TRADITO VERONICA BAGNOLI CON JESSICA?

La tentatrice che ha più messo a dura prova i fidanzati è indubbiamente Jessica Guazzotti. Infatti la modella di Alessandria a Temptation Island ha stretto un rapporto molto intimo con il fidanzato Antonio Lenti, compagno di Veronica Bagnoli, tanto stretto che nell'ultima puntata in cui è andato in onda il video del loro weekend da sogno, non si è certi se abbiano avuto rapporti intimi. Nel video si vede chiaramente che passano la notte insieme, fra sospiri, avvicinamenti, effusioni e vicinanze alla bocca. Ma quando poi si spengono le luci non si capisce effettivamente cosa sia successo, ma si vedono entrambi scambiarsi effusioni fin dal primo risveglio. Antonio Lenti è il personaggio più discusso di quest'edizione di Temptation Island. Padre di tre figli avuti da tre donne diverse, era approdato alla trasmissione de filippiana perché la fidanzata Veronica non riusciva ad accettare la sua condizione di padre, e benché fra di loro ci fosse tanta passione, la situazione familiare di Antonio incrinava il loro rapporto. All'inizio era apparso sofferente e solitario, perlomeno finché non gli si è avvicinato la single Jessica. Da allora tutto è cambiato.

Fra i due il feeling evidente fin dall'inizio è diventato una conoscenza profonda, giornaliera, con lei Antonio ha trovato serenità, si è aperto in un modo inedito, che ha lasciato scioccata anche la fidanzata, costretta a vedere tutto nell'altro villaggio tramite i video. Jessica, ragazza di indubbia bellezza e intelligenza, ha saputo comprendere Antonio e scrutarlo nelle sue più profonde ferite. Tanto che perfino la fidanzata Veronica è arrivata a mettersi in discussione e prendere consapevolezza delle sue mancanze come compagna, visto che una perfetta sconosciuta era riuscita a fare ciò che lei non aveva realizzato in un anno, aldilà delle telecamere. Ma purtroppo questa messa in discussione è arrivata tardiva, dopo il weekend di fuoco tra Jessica e Antonio, nel quale più che tentatore e fidanzato, sembravano loro due fidanzatini.

QUEL POST SULLA LIBERTÀ DI ESSERE SE STESSI... (TEMPTATION ISLAND 2017)

Perfino gli altri ragazzi del villaggio hanno commentato il comportamento post weekend di Jessica Guazzotti e Antonio Lenti, ipotizzando che avessero avuto rapporti intimi a causa della troppa fisicità palesata dai due. Conversazioni che puntualmente sono state viste nel video dalla fidanzata di Antonio, che sconcertata guardava il fidanzato quasi tradirla di fronte a tutta Italia. Sui social la polemica impazza in uno strano triangolo. Infatti Camillo, il tentatore che più si è avvicinato alla fidanzata Veronica, ha riservato parole molto dure a chi tradisce la propria donna spezzandole il cuore, probabilmente dirette ad Antonio. Ma subito dopo anche Jessica ha pubblicato un post sulla libertà di essere se stessi e la capacità di viversi pienamente, lasciando perdere ciò che è già morto. Non resta che aspettare la puntata di oggi, lunedì 31 luglio, per scoprire come finirà la storia tra Jessica, Antonio e Veronica. Ma appare sempre più improbabile che la fidanzata perdoni Antonio, e ancor di più, che lui stesso voglia uscire dal programma con lei anziché con la tentatrice. Infatti perfino la visione del video della compagna, non è bastato ad allontanarlo dalla tentatrice. Che sia nata una nuova coppia a Temptation Island? Solo lunedì potremmo scoprirlo.

