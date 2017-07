Jeanne Moreau è morta/ L'icona della Nouvelle Vague si è spenta a 89 anni

Jeanne Moreau

Una vita di successi e mai di eccessi perché attori si nasce e Jeanne Moreau lo aveva nel sangue. Classe, stile e doti fuori dal comune per la bella attrice francese simbolo della Nouvelle Vague che oggi si è spenta all'età di 89 anni. La notizia è stata resa nota dal suo agente proprio qualche ora fa quando, alle 7.30, è stata trovata priva di vita nella sua casa. Un'attrice dalle mille sfumature che non conquistò solo il posto di icona del cinema francese e del movimento "verista" che lo investì alla fine degli anni '50, ma anche la dorata Hollywood che in lei ci ha visto la capacità di essere drammatica e sensuale nello stesso tempo. E' stata una vera e propria musa per registi come Louis Malle e di Francois Truffaut ma anche l'italiano Michelangelo Antonioni che la volle con sé per "La notte". Grazie a personaggi ambigui e inarrivabili, Jeanne Moreau ha dato vita ad oltre 100 pellicole alle quali ha presto parte come interprete.

JEANNE MOREAU ICONA DI STILE E DEL CINEMA DAGLI ANNI '50 AI '70

DALL'OCCUPAZIONE NAZISTA AL CINEMA

Jeanne Moreau nasce nel 1928, il 23 gennaio, da padre ristoratore e da madre ballerina, cresciuta nella capitale francese occupata dai nazisti ha subito ceduto al fascino della letteratura e del teatro contro il volere paterno e dopo aver frequentato il liceo e il Conservatoire, decise di andare all'Accademia d'arte drammatica parigina. La vera svolta arrivò proprio tra gli anni '50 e gli anni '60 con i film che rappresentato la Nouvelle Vague di cui lei è stata regina assoluta per qualche periodo. Quando negli anni '70 la sua carriera ha subito un piccolo stop, per lei arrivò il momento di dedicarsi addirittura alla regia dirigendo Lumière - Scene di un'amicizia tra donne nel 1975. Anche se le sue apparizioni erano diventate ormai sempre più sporadiche anche negli ultimi anni si era regalata nuovi ruoli "impegnati" con Il tempo che resta (2005) di F. Ozon, Gebo et l'ombre (2012) e Lady in Paris (2013) in omaggio a Parigi e al cinema francese che lei stessa ha rappresentato fino alla fine, in modo eccellente.

