La Regina di Palermo/ Anticipazioni e news sullo speciale dedicato a Rosy Abate

Rosy Abate, Canale 5

Un sogno che diventa realtà e non solo perchè tra qualche settimana avremo modo di vedere Giulia Michelini nei panni di Rosy Abate nell'omonimo spin-off ma anche per quello che succederà a partire dal 2 agosto quando Canale 5 manderà la prima puntata de La Regina di Palermo. Si chiama così lo speciale pensato dalla rete non solo per tappare il buco del lunedì sera della rete ammiraglia ma anche di far contenti i fan in attesa della messa in onda dello spin-off dal prossimo settembre. Dal suo arrivo a Palermo al momento del suo "cambiamento", tutti i suoi uomini, il suo bambino ma soprattutto il doloroso addio al piccolo Leonardino. Tutto questo racchiuso in 4 puntate che ci porteranno a spasso sul viale dei ricordi per la felicità dei patiti di Squadra Antimafia che avranno modo di rivedere tutti i momenti più importanti della sua storia.

LA REGINA DI PALERMO, UNO SPECIALE LUNGO SETTE ANNI

ROSY ABATE DA SQUADRA ANTIMAFIA ALLO SPIN OFF

Sin dalla messa in onda del finale di Squadra Antimafia 7 abbiamo scoperto dell'esistenza dello speciale spin off che riporterà in tv Giulia Michelini nei panni di Rosy Abate. Da quel momento in poi non abbiamo chiesto altro che vedere i nuovi episodi ma per quelli dovremo attendere il mese di settembre. I nuovi episodi saranno disponibili intorno alla metà di settembre ma fino ad allora avremo modo di consolarci con lo speciale dedicato a Rosy Abate la cui chiave potrebbe essere proprio il piccolo Leonardino. Sembra proprio che lo spin off ci racconterà la storia della ricerca e, magari, del ritrovamento del figlio di Rosy Abate legato ad uno dei momento "storici" della fiction Taodue in onda su Canale 5 fino allo scorso autunno. Cos'altro vedremo?

