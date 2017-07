Lui è peggio di me/ Su Canale Nove il film con Renato Pozzetto e Adriano Celentano (31 luglio)

Il film in onda su Canale Nove

IL CAST NEL FILM COMICO SU CANALE NOVE

Lui è peggio di me va in onda questa sera alle ore 21.00 su Canale Nove. E’ una pellicola comica del 1984, diretta e scritta da Enrico Oldoin. Nel cast troviamo alcuni grandi artisti italiani, come Renato Pozzetto e Adriano Celentano. Quest'ultimo, nel corso degli anni 80, ha preso parte a diverse produzioni cinematografiche del calibro di L'altra metà del cielo e Segni particolari: bellissimo. Renato Pozzetto, è invece uno degli attori comici più amati del cinema italiano. Celebri sono le sue interpretazioni in film come Le Comiche, accanto a Paolo Villaggio, o in Mia moglie è una strega e Ragazzo di campagna.

LUI E' PEGGIO DI ME, LA TRAMA

I protagonisti della storia sono Luciano e Leonardo, due grandi amici che assieme gestiscono una rimessa d'auto d'epoca e si divertono a vivere un'esistenza dissoluta, priva di legami sentimentali duraturi e responsabilità. La situazione si ingarbuglia e la loro forte amicizia viene messa a dura prova, quando, in occasione del matrimonio di una splendida ragazza di nome Giovanna, Luciano decide di affittare alla donna la Rolls Royce appartenente a Leonardo. Tra quest'ultimo e Giovanna nasce una forte attrazione, tanto da costringere la donna ad annullare il matrimonio. Luciano farà di tutto per impedire che la relazione tra i due possa proseguire ma ben presto Leonardo compirà una vera e propria follia, rapendo la donna nel giorno della sue nozze. Luciano, convinto scapolo, non vuole cedere all'idea che il suo amico possa sposarsi ma ben preso Leonardo chiede a Giovanna di sposarlo. I due si sposano e decidono di trasferirsi proprio nell'abitazione che, fino a poco tempo prima, Leonardo condivideva assieme a Luciano.

Quest'ultimo, affranto dall'abbandono ed in preda ad una crisi di nervi, decide di recarsi nel loro garage ed inizia a colpire con un martello la Rolls Royce tanto amata dall'amico. Preso dal panico si ferma, rendendosi conto della gravità del gesto. Decide così di calmarsi fumando una sigaretta ma il fiammifero da lui gettato incautamente in terra da vita ad un incendio. Ricoverato in ospedale per via delle ustioni riportate, Luciano avverte Leonardo dell'accaduto e delle sue condizioni. Leonardo crede si tratti dell'ennesimo scherzo dell'amico e infatti non prende sul serio le sue parola.

