MARCO CARTA CONTRO MARTHA ROSSI/ Lite furibonda sui social, ma è tutto un equivoco…

Marco Carta (Foto: da Facebook)

Marco Carta contro Martha Rossi? Un'incomprensione ha di fatto scatenato una bufera tra i due ex allievi di Amici di Maria De Filippi. Il caso è scoppiato quando il cantante ha lanciato un appello su Instagram, chiedendo ai suoi fan di non seguire coloro che chiedono soldi e organizzano collette per fare video, perché in realtà si tratterebbe di fregature. Per i fan è sembrato un chiaro riferimento all'amica Martha Rossi, che l'anno scorso aveva lanciato un'iniziativa per produrre un nuovo brano. Aveva chiesto un contributo economico ai fan in cambio di una maglia personalizzata, un autografo e altre iniziative. La questione è tornata alla ribalta qualche ora fa, proprio dopo il messaggio di Marco Carta. Il cantante non aveva fatto esplicitamente riferimento a Martha Rossi, eppure la stessa si è sentita chiamata in causa, soprattutto perché i fan l'hanno tirata in ballo in questa vicenda.

MARCO CARTA CONTRO MARTHA ROSSI: LE ULTIME NOTIZIE

LITE SUI SOCIAL, POI FANNO RETROMARCIA

«Martha Rossi ma cosa mi combini? Ho visto solo ora il putiferio! No, certo che non mi riferivo a te! Baci», ha scritto Marco Carta poche ore fa su Facebook. Il cantante evidentemente è stato avvisato della bufera scoppiata sui social, dove la cantautrice aveva pubblicato un duro post sentendosi chiamata in causa dall'amico. «Nonostante mi senta ferita da questo totale cambio di rotta da parte di una persona a cui tengo, non cambia l'affetto che provo per te, che spero un giorno, quando la rabbia sarà diminuita così da permetterti di vedere di nuovo la realtà, potrai realizzare. Continuerò a volerti bene in silenzio, nonostante l'amarezza», aveva scritto infatti Martha Rossi, arrivando ad accusare Marco Carta di cyberbullismo. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene: «In effetti ieri ero rimasta senza parole... e che i tuoi fan mi hanno scritto sulla pagina ed hanno cominciato a defollowarmi perché hanno pensato che quel post era per me. Poi tu irraggiungibile al telefono... Vabbè!», la replica di Martha Rossi al cantante.

