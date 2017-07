MICHELANGELO TOMMASO E SAMANTA PICCINETTI SPOSI/ Filippo e Arianna di Un posto al sole pronunciano il sì

Un posto al sole

LE NOZZE DI MICHELANGELO TOMMASO E SAMANTA PICCINETTI

Il giorno del fatidico sì è arrivato per una storica coppia di Un posto al sole. Questa volta però non ci riferiamo a due personaggi della soap partenopea ma a due attori che vi recitano in essa da diversi anni. Michelangelo Tommaso (Filippo) e Samanta Piccinetti (Arianna) sono diventati marito e moglie lo scorso sabato, in una stupenda cerimonia celebrata a Sinalunga, in provincia di Siena (paese di origine della sposa). La coppia, che ha già una bambina (proprio la gravidanza aveva costretto Arianna ad allontanarsi da Napoli per qualche tempo) ha potuto festeggiare insieme alle persone più care. Tra di esse erano presenti anche altri attori di Un posto al sole, tra i quali Claudia Ruffo, Maria Giulia Cavalli, Martina Tagliaferri e Davide Devenuto (Andrea, compagno di Arianna nella soap) insieme a Serena Rossi. I dettagli di questa cerimonia sono stati riportati direttamente dai profili Instagram dei due sposi.

LE FOTO DELLA CERIMONIA

Fanno coppia fissa ormai da diversi anni, dopo essersi conosciuti sul set di Un posto al sole. La notizia del matrimonio di Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti si era già diffusa a inizio anno ma era stata smentita dai due attori. Ora però si è trasformata in realtà in una romantica cerimonia celebrata a Sinalunga, paese di origine della sposa. Il momento è stato riportato da Michelangelo nel suo profilo Instagram ufficiale, accompagnata dalla foto (clicca qui per vederla) e dal commento: "Sì è tutto vero... Per il momento solo una piccola anteprima... #samantaemichelangelo #ventinoveluglio2017". I festeggiamenti si sono spostati nelle colline senesi, dove gli sposi hanno avuto al loro fianco i propri ospiti. Si è trattato di festeggiamenti tra pochi intimi tra i quali, oltre alle rispettive famiglie, non potevano mancare i colleghi di sempre. Ospite speciale la loro bambina, che la sposa tiene in braccio anche durante le foto di rito nel luogo scelto per il pasto nuziale.

