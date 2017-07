MICHELLE HUNZIKER NELLA BUFERA/ Il messaggio alle neo mamme scatena la polemica

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è una delle donne dello spettacolo più seguite sui social. I followers apprezzano sempre molto le foto e i video che Michelle condivide sui social per mostrare ai fans parte della sua vita privata. Spesso, tuttavia, la Hunziker approfitta dei social network anche per lanciare messaggi importanti e sensibilizzare l’opinione pubblica a temi che le stanno particolarmente a cuore. Nelle scorse ore, così, Michelle ha pubblicato una foto scattata subito dopo la nascita della sua secondogenita, Sole, per mostrare come, anche lei, subito dopo il parto, ha dovuto fare i conti con qualche chilo in più. “Andando su Instagram in questo periodo estivo può facilmente venire la tristezza vedendo tutte le ragazze in costume con taglia 38” – esordisce Michelle che poi si dice fiera dei chili messi su durante le sue tre gravidanze – “Guardate la bella ciccetta che spunta dal mio pantalone non sapete quanto ne andavo fiera. Era il rimasuglio dei miei 14 chiletti "messi su" orgogliosamente in gravidanza. Ho partorito 3 volte: Aurora 15 chili, Sole 14 e Celeste 18...alè!!! Ora per allattarlo avrete bisogno per forza di un po' di massa grassa; siatene fiere! Tutta roba buona!!!”, aggiunge ancora la Hunziker che invita tutte le neo mamme ad essere fiere del proprio corpo che, con il tempo, tornerà quello di una volta. Tuttavia, nonostante le buone intenzione, Michelle è finita nel mirino delle followers che non hanno colto il suo messaggio.

MICHELLE HUNZIKER E LA FOTO DELLA DISCORDIA

LE FANS CONTRO LA BIONDA SHOWGIRL

Molte followers di Michelle Hunziker non hanno apprezzato il messaggio che ha voluto lanciare. Alcune, infatti, sostengono di non vedere affatto la “ciccetta” di cui parla vedendo, al contrario, una donna fin troppo magra per aver messo al mondo da poche settimane un bambino. “Micheeeellleee! la maggior parte delle donne quella "ciccetta" ce l'ha normalmente e si giudica magra ad averne solo un filo, dopo un parto si giudica benedetta. Per favore! Qui mi sei scivolata!” – scrive una signora mentre un’altra invita la bionda showgirl a non spacciarsi per una donna normale che, ogni giorno, deve lottare con la bilancia – “Non cercare di essere "una di noi" non lo sei e te ne guardi bene dall'esserlo...”. Altri ancora scrivono: “Ma perché scrivere evviva la ciccetta se sai benissimo di non averla”, “Ma dove sarebbe la ciccia ?????? Intento ammirevole ma... non ci siamo proprio”. Cliccate qui per vedere il post.

