Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 31 luglio 2017 a LatteMiele

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

CHI SALE E CHI SCENDE

Andiamo ora a vedere chi scende e chi sale nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. La Luna aiuta la Vergine a fare grandi progetti nelle questioni di lavoro ed anche per chi ha un bel rapporto di coppia. A luglio si potrebbe esser verificato qualche momento di difficoltà però adesso si può recuperare e c'è anche la possibilità di fare nuovi progetti. Dall'anno scorso Giove ha portato qualche buona occasione da sfruttare per la Bilancia. Nell'ambito del lavoro bisogna farsi sentire di fronte a qualche ingiustizia subita e mettere da parte l'orgoglio. Il Sagittario vive un periodo di profonda riflessione e maturazione perché c'è Saturno nel segno. È per questo anche un periodo di prova, alcune prove anche molto stressanti. Tra lunedì e giovedì c'è una buona comunicazione con gli altri e c'è una bella possibilità di azione.

I SEGNI NÈ CARNE NÈ PESCE

Venere non è più nel segno dei Gemelli ma in questo mese di luglio non ci sono state grandi emozioni perché si risente ancora della tensione che riguarda l'ambito del lavoro. Con un briciolo di furbizia e di opportunismo però si possono risolvere i problemi degli ultimi mesi. Questa è una giornata un po' particolare per il Leone perché ci sono delle tensioni ma soprattutto c'è un po' di rabbia rivolta ad una persona che ha creato dei fastidi nel passato. Bisogna essere più disponibili al colloquio che permette di avere un recupero delle questioni personali ed emotive. Il Capricorno è impegnato perché ci sono cose da fare. I rapporti tra genitori e figli possono essere fonte di qualche contrasto, soprattutto per i più giovani. Attenzione a non impelagarsi in inutili questioni legali o finanziarie.

OROSCOPO PAOLO FOX, COME CAMBIA DA IERI A OGGI

E' interessante andare a fare un parallelo tra quanto accaduto ieri nell'oroscopo di Paolo Fox e oggi per comprendere le evoluzioni di giornata. I Gemelli superavano ieri problemi che sembravano di difficile risoluzione, ora è il momento di uscire da alcuni labirinti ma la situazione è più complicata. Il Capricorno ha ritrovato la calma dopo le reazioni un po' sopra le righe degli scorsi giorni, quando era difficile davvero anche solo parlare. I Pesci aspettano ancora la svolta e dovranno farlo per un bel periodo, perché il momento delle rivincite arriverà ma ''solo'' in autunno. Per ora c'è tanta voglia di trovare la strada per uscire dai problemi, ma bisogna anche essere calmi nel cercarla senza voler per forza strafare.

