PREPARATI LA BARA!/ Su Rai Movie il film con Terence Hill e Horst Frank (31 luglio 2017)

Nella seconda serata del 31 luglio, oggi, lunedì 31 luglio, alle ore 23.00 Rai Movie manderà in onda Preparati la bara!, uno spaghetti western diretto da Ferdinando Baldi nel 1968. Neò cast Terence Hill e Horst Frank. La narrazione, che si snoda lungo l'arco di quasi un'ora e mezza, vede protagonista un famoso pistolero, Django (interpretato da Terence Hill), che ha però deciso di ritirarsi a vita privata e di riservare le proprie cure alla famiglia. Quando un suo vecchio amico, David Barry (Horst Frank) si rivolge a lui sperando di avere un aiuto per poter ottenere la carica di governatore statale, Django è costretto a rifiutare. A spingerlo in questa decisione è anche l'impegno assunto in precedenza, quello di fare da scorta ad un carico d'oro diretto al deposito federale.

Nel corso del viaggio, però, l'incarico si presenta presto denso di pericoli, tanto che il convoglio viene preso d'assalto da una banda, che è stata ingaggiata proprio da David. Oltre alla scorta, anche la moglie di Django trova la morte nella sparatoria che ne consegue e proprio il pistolero è l'unico a cavarsela, pur ferito.

Naturalmente da quel momento Django inizia a covare propositi di vendetta e per realizzare il suo piano decide di impiegarsi in qualità di boia della contea. Un ruolo che gli consente di salvare alcune persone ingiustamente condannate all'esecuzione capitale, su esplicita denuncia di David, nel frattempo diventato governatore.

Le stesse persone da lui salvate si stringono quindi intorno a lui, dando vita ad una vera e propria banda che coltiva un solo proposito: farla finita con il responsabile delle proprie disgrazie. Quando Django mette a punto un piano che dovrebbe consentire di realizzare lo scopo, accade però un imprevisto che manda a monte tutto. Mentre il capo è assente, impegnato nel tentativo di salvare la moglie di Garcia (Josè Torres), Mercedes (Barbara Simon), il resto della banda attacca un convoglio che reca con sè un carico d'oro appartenente a David. Lo stesso Garcia, a sua volta, mentre la banda sta attraversando il confine, uccide tutti i suoi compagni in modo da non dover spartire il bottino.

Quanto accaduto provoca le ire sia di Django, che si sente tradito, che di David, il quale si attiva immediatamente per cercare di rientrare in possesso del suo oro. Il finale vede il triello tra il pistolero, il suo ex braccio destro e il governatore, tutti convenuti nel luogo ove Django sta scavando sulla tomba della moglie morta. David ha però deciso di cautelarsi e ha ingaggiato una banda di tagliagole messicani, la quale provvede a uccidere Garcia, mentre Django sembra non accorgersi neanche di quanto sta accadendo intorno a lui e continua a scavare imperturbabile. Alla fine, però, si capisce il perché del suo atteggiamento: infatti all'improvviso tira fuori una mitragliatrice dalla bara della moglie grazie alla quale riesce a neutralizzare tutta la banda dei messicani e uccidere infine David, mentre il suo ex compagno cerca di sfuggire all'inevitabile sorte.

