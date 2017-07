Patty Pravo in ospedale/ Malore per la cantante ricoverata al Panico di Tricase

Patty Pravo

Brutte notizie in arrivo per i fan di Patty Pravo che, come ogni anno, ha deciso di passare le vacanze in Puglia. A quanto pare, però, quest'anno è stato un po' turbolento visto che, come riporta il corrieresalentino.it sembra che la cantante si sia sentita poco bene tanto da essere ricoverata al pronto soccorso dell'ospedale Cardinal Panico di Tricase. Al momento sembra che non sia successo niente di grave e che potrebbe essersi trattato di un malore dovuto ad un calo di pressione visto che i dottori hanno avuto modo di visitarla e dimetterla subito dopo senza tenerla sotto osservazione o pensare ad un ricovero per l'artista. I fan sono stati in ansia per qualche ora ma tutto sembra essere passato visto che i suoi prossimi impegni, almeno al momento, sono ancora confermati.

MALORE PER PATTY PRAVO MA IMPEGNI CONFERMATI

DA CASTROCARO 2017 AL FESTIVAL DI SANREMO 2018?

In particolare, proprio nei giorni scorsi, è stato annunciato che Patty Pravo sarà la super ospite dell'edizione 2017 del Festival di Castrocaro 'Voci Nuove, Volti Nuovi'. Sarà la signora della musica italiana che farà da madrina alle nuove voci del panorama nazionale e sarà sempre lei che salirà sul palco della kermesse durante la finalissima prevista per il 26 agosto prossimo e che sarà trasmessa in diretta su Rai1 direttamente dal padiglione delle feste di Castrocaro. Al momento l'impegno sembra confermato e quindi Patty Pravo non può far altro che rilassarsi e godersi le meritate vacanze prima di un nuovo anno di musica che, chissà, potrebbe portarla anche sul palco del nuovo Festival di Sanremo 2018.

© Riproduzione Riservata.