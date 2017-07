RICCARDO CIAPPPESONI/ Dopo il reality torna a fare lo zio (Temptation Island 2017)

Riccardo Ciappesoni tentatore Temptation Island 2017

RICCARDO CIAPPESONI, DA CANALE 5 AL RUOLO DI ZIO

Uno dei personaggi che maggiormente si sta contraddistinguendo nel corso della quarta edizione di Temptation Island è Riccardo Ciappesoni, aitante allevatore già partecipante del reality Il contadino cerca moglie. Ironia della sorte, Ciappesoni è stato presente in televisione in ben due programmi nello stesso periodo dato che su Tv8 è andata in onda in chiaro la seconda edizione del programma condotto da Ilenia Lazzarin. Su Canale 5, Riccardo si è contraddistinto per il suo ruolo di tentatore della verace Selvaggia. Non si sa ancora se la sua tattica sia riuscito a far breccia nella ballerina ma quello che è certo è che durante il reality Riccardo si sta dimostrando molto vicino alla ragazza, aiutandola a superare tutte le delusioni da parte di Francesco Roma. Recentemente, dopo la chiusura del programma, Riccardo è ritornato alla sua vita e al suo lavoro nell'azienda agricola di famiglia. Ha immortalato la sua quotidianità anche su Instagram dove, tra uno scatto e l'altro che mostra la sua straripante bellezza, ha fotografato lui in un momento di tenerezza insieme ai quattro nipotini, suscitando commenti delle fans più accanite.

HA TROVATO L'AMORE OPPURE NO? (TEMPTATION ISLAND 2017)

Il bel Riccardo Ciappesoni le sta provando veramente tutte per trovare la donna della sua vita. Dopo aver preso parte a Uomini e Donne, corteggiando Desirèè Popper, ha partecipato a Il Contadino cerca moglie. Infatti, nel date show di Canale 5 non era riuscito a farsi conoscere dalla tronista, la quale aveva deciso di lasciare il suo ruolo prima della scelta. Nella trasmissione di Sky, invece, sembrava proprio che per il ragazzo fosse giunta la felicità, scegliendo Agata Carli. Tra i due non ha funzionato però e quindi l'uomo ha scelto di mettersi in gioco nel programma condotto da Filippo Bisciglia. Per ora, seguendo i suoi social, non si conoscono gli sviluppi sentimentali del ragazzo e c'è da scommettere che sia ancora single.

