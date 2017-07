RICOMINCIO DA IERI/ Su Canale 5 la commedia comico-romantica diretta da Ron Oliver (31 luglio 2017)

Ricomincio da ieri su Canale 5

IL CAST DEL FILM SU CANALE 5

Ricomincio da ieri è il film in onda nel pomeriggio di oggi, lunedì 31 luglio, su Canale 5 alle ore 16.30. E’ una pellicola di genere comico-romantico del 2015 girato tra gli Stati Uniti ed il Canada, diretto dal regista Ron Oliver e destinato al mercato della televisione, infatti la prima del film è andata in onda sul canale Hallmark Channel nel febbraio del 2015, mentre in Italia il film è inedito. Il cast del film comprende gli attori e le attrici: Autmn Reeser, Shawn Robert, Antonio Cupo, Ali Liebert, Kwasi Thomas, Jay Brazeu, Michael Robinson, Kevin Mundy, Chris Gauthier, Rita Luca, Andrea Stevancikova, Darla Taylor, Christine Willes e Nelson Wong.

RICOMINCIO DA IERI, LA TRAMA

Ricomincio da ieri racconta la complicata vita sentimentale di un architetto di successo Jaclyn Palmer, la quale è in procinto di coronare il suo sogno d'amore ed accettare la proposta di matrimonio da parte del fidanzato Peter, medico e scrittore. Fin qui il film procede seguendo quelli che sono gli stilemi classici della commedia americana a sfondo romantico, dove si vede Jaclyn intenta a districarsi tra vita professionale ed un matrimonio imminente, ma ben presto la tranquillità viene a mancare e la protagonista sarà assillata da una serie di dubbi, poco prima delle nozze. In realtà Jaclyn non è follemente innamorata di Peter, ma più dell'ideale di stabilità economica ed emotiva, che l'unione con quest'ultimo le garantirebbe per tutta la vita. A complicare una situazione già di per sè non facile da risolvere per la giovane Jaclyn ci si mettono nel mezzo, la madre invadente di Peter e l'incontro con il fratello di quest'ultimo, impegnato fino a poco tempo prima come missionario in Africa. Proprio il fratello di Peter, confonderà ulteriormente le idee di Jaclyn baciandola, un bacio al quale la futura sposa non smetterà mai di pensare.

Tutti questi piccoli inconvenienti portano la protagonista del film, alla fine del giorno durante il quale ha pronunciato il fatidico si, a desiderare altro, a desiderare meno dubbi e più certezze e di poter tornare indietro, al fine di far tornare la situazione alla normalità. Ad accogliere la disperata richiesta della bella Jaclyn sarà proprio il destino, il quale le giocherà un brutto scherzo, facendole rivivere da quel momento in poi continuamente il giorno delle nozze. Jaclyn inizialmente scombussolata da questo stato di cose, non riesce a spiegarsi come ciò sia potuto accadere e perché ogni giorno è uguale a quello precedente. Sarà lei stessa a comprendere, con il passare della stessa identica giornata, che forse la decisione di sposare Peter non è proprio quella giusta ed è basata su un calcolo puramente economico e su di un mero fattore di convenienza. Soltanto seguendo il proprio cuore, il proprio istinto ed i propri veri sentimenti, Jaclyn sarà capace di spezzare le catene del destino e di liberarsi dalla "maledizione" di ritrovarsi intrappolata in un matrimonio che non la renderà certo felice.

