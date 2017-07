Replica Temptation Island, streaming puntata finale su Witty TV

Temptation Island, le coppie dell'edizione 2017

SECOND SCREEN DELLA SESTA PUNTATA FINALE DEL REALITY

Va in onda stasera l'ultima puntata di Temptation Island 2017, il reality show condotto da Filippo Biscaglia che racconta storie, destino e sentimenti di sei coppie rinchiuse in un Eden fatto di insidie e tentazioni. Le tre coppie rimaste in gara – Selvaggia e Francesco, Veronica e Antonio e Valeria e Alessio – saranno chiamate a confrontarsi nell'ultimo attesissimo falò di questa edizione. Sui social, l'attesa è crescente: "Prontissima per gustarmi gli ultimi falò di stasera!! #TemptationIsland", e ancora "La vita è una questione di priorità, l'ultima puntata non si può proprio perdere! #TemptationIsland". I diretti interessati non sono da meno: su Instagram, Selvaggia Roma annuncia l'arrivo di un'"importante novità", oltre a ricordare il suo personale appuntamento con la diretta post-puntata. "Ciao lenticchi! Mi raccomando, stasera tutti incollati su Canale 5 per l'ultima puntata di Temptation. È in arrivo una news! E dopo la puntata... diretta!". Anche Valeria Bigella fa sapere di essere ansiosa per il gran finale. Per lei post "filosofico" con tanto di frase a effetto: "Gli incontri più importanti sono già combinati dalle animi prima ancora che i corpi si vedano" (Paulo Coelho).

TEMPTATION ISLAND 2017: STREAMING E REPLICHE

Altre esclusive dal dietro le quinte del programma sui profili ufficiali Instagram, Twitter e Facebook. La puntata sarà disponibile in streaming e on demand su Video Mediaset o sull'app ufficiale Mediaset FAN. Accedere allo streaming è facilissimo: basta collegarsi alla piattaforma da PC o da mobile e accedere alla sezione dedicata a Temptation Island. Presenti in archivio non solo le puntate di questa quarta edizione, ma anche quelle delle tre stagioni precedenti. Alcuni contenuti extra potranno essere fruiti direttamente dal sito WittyTV. L'hashtag per commentare la puntata è come al solito #TemptationIsland. Le repliche dell'ultima puntata andranno in onda su La 5 mercoledì 2 agosto alle 21.15, e su Mediaset Extra, domenica 6 agosto in seconda serata.

