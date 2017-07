SAM SHEPARD/ Morto lo scrittore e attore americano, era malato di sclerosi

Sam Shepard

Gravissimo lutto nel mondo del cinema, del teatro e della scrittura. E' morto ieri Sam Shepard, aveva 73 anni e da tempo era malato ddi sclerosi laterale amiotrifica. La notizia della sua malattia era stata però ben celata dalla privacy che ha sempre contraddistinto Shepard. Aveva iniziato la sua carriera nel teatro alternativo e indipendente della ribollente scena newyorchese Off-Broadway dei primi anni 70, diventando, seppur sposato, l'amante di Patti Smith, allora giovane poetessa, con la quale ebbe una intensa seppur breve relazione. Come scrittore, ha scritto oltre 40 opere, contraddistinte dall'amore e dalla passione per l'America alternativa, quella dei perdenti, degli ultimi, dei rifiuti della società, esplorandola con umore a volte cinico, a volte tenero.

Con la commedia Buried Child vinse il premio Pulitzer nel 1979. Come attore aveva invece esordito nel cast del film di Terrence Malick, I giorni del cielo nel 1978 insieme a Richard Gere. Sempre in quell'anno aveva collaborato con il cantautore Bob Dylan nella realizzazione del suo film Renaldo and Clara. Tra i tanti film a cui ha preso parte ricordiamo ancora Frances del 1982, Crimini del cuore del 1986, Cuore di tuono del 1992, fino al suo ultimo ruolo dello scorso anno di Il coraggio degli ultimi. Nel 1983 era stato candidato al premio Oscar come miglior attore non protagonista nel film The right stuff-Uomini veri. Sposato dal 1969 al 1984 con l'attrice O-Lan Jones da cui ebbe il figlio Jesse, dal 1982 al 2009 era stato compagno dell'attrice Jessica Lange da cui ebbe due figli, Hannah e Samuel. Nel 2014 si era messo con l'attrice Mia Kirshner. Con Shepard scompare non solo un grande attore, ma un protagonista della cultura underground e rock degli anni 70, un vuoto incolmabile. Era nato nell'Illinois nel 1973.

