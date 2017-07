SARA E NICOLA/ Andrea Melchiorre critica la scelta della giovane (Temptation Island 2017)

Sara e Nicola a Temptation Island 2017

LE LACRIME DI NICOLA HANNO CONVINTO SARA?

Momenti veramente incredibili e ricchi di pathos nell'ultima puntata andata in onda di Temptation Island in onda il 24 luglio. Tra Sara e Nicola c'è stato un falò di confronto veramente acceso in cui la giovane ha accusato il fidanzato di averle mancato di rispetto. Sara ha accusato Nicola di non riconoscerlo più, di essersi comportato da single nella trasmissione e di volersi fare una storia parallela. A questo punto, Nicola è scoppiato in lacrime, ferito della giovane e dall'essersi reso conto dei suoi errori. Nicola, dal canto suo, ha accusato Sara di essere diversa con lui e lui non ha accettato il vizio del fumo della ragazza. Nicola ha cercato, quindi, di intavolare una timida difesa ma nulla ha potuto di fronte al fatto che Sara ha chiesto di mostrargli i video delle sue "maleffatte". Alla fine della discussione, è sembrato che Sara avesse preso la sua decisione definitiva, tornando a casa senza Nicola. Tuttavia, è stato mostrato un video in cui Filippo ha incontrato l'uomo, scoprendo come tra lui e Sara ci sia stato un riavvicinamento dopo la puntata.

ANDREA MELCHIORRE DELUSO DALLA SCELTA DI SARA (TEMPTATION ISLAND 2017)

Ovviamente, quello che è stato mostrato alla fine della scorsa puntate di Temptation Island non è piaciuto affatto al pubblico. Su Twitter si è passati da commenti lusinghieri nei confronti della scelta di Sara a giudizi severissimi per aver deciso di dare una seconda possibilità alla sua storia con Nicola. Le lacrime di Nicola devono proprio aver fatto breccia nel cuore di Sara. A criticare la concorrente di Temptation Island è stato anche il tentatore Andrea Melchiorre, soprannominato da Nicola "ciuffino". Subito dopo la messa in onda dalla puntata del 24 luglio, Melchiorre ha pubblicato una Instagram Story in cui ha scritto "Cornuti e felici. Contenti loro,contenti tutti", esprimendo il suo disappunto per quanto accaduto nel reality. Tuttavia, poco dopo il post è scomparso e Melchiorre ha scritto un commento più disteso, dicendosi contento del fatto che Sara abbia aperto gli occhi e che abbia capito come in amore bisogna scendere a compromessi e non sacrificare se stessi per l'altro.

© Riproduzione Riservata.