SELVAGGIA E FRANCESCO/ Commenti al veleno di Chiofalo contro la fidanzata (Temptation Island 2017)

Selvaggia e Francesco

LA RINASCITA DI SELVAGGIA AL REALITY

Il 24 luglio abbiamo assistito alle lacrime di Francesco durante il programma Temptation Island. Infatti, il giovane ha partecipato al terzo pinettu dove gli sono state mostrate delle immagini della fidanzata subito dopo il falò della puntata precedente. Selvaggia era disperata e ha ammesso come del fidanzato le manchi tutto ma che ormai è stanca, non ama il suo comportamento e che sta rinascendo dopo Temptation Island. Questo sembra aver smosso qualcosa dentro Francesco che ha ceduto al pianto. Successivamente, in un discorso con i suoi amici di avventura, Francesco ha ammesso di non aver mai tradito Selvaggia perché la ama. Insomma, tra i due sembra esserci proprio un rapporto di odio e amore e ciò che proprio ha colpito Francesco è stato il fatto che la donna abbia deciso di non fare il suo weekend fuori col suo tentatore. A questo punto, Chiofalo si è augurato che tra i due possa finire la guerra e che possano tornare a essere sereni.

SELVAGGIA-FRANCESCO, LA COPPIA SI E' LASCIATA? L'INDIZIO (TEMPTATION ISLAND)

Sembra sempre più incerto, quindi, il futuro della coppia formata da Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo. Se fino a qualche settimana fa i due sembravano poter essere la coppia a sposarsi nell'ultima puntata, ora non è detto che per loro ci sia stata la felicità. Infatti, Francesco ha risposto al commento di un suo fan sotto a una foto Instagram, gettando ombre sulla sua relazione con Selvaggia dopo Temptation Island. Francesco ha scritto come la Roma non gli sia affatto riconoscente e che dica peste e corna su di lui, parlandone solo male e odiandolo. E io la devo pure continuare a mantenere??? Se io fossi tuo fratello…. tu che mi consiglieresti di fare con lei dopo 6 anni che stiamo insieme in queste condizioni?" si legge ancora. Insomma, parole tutt'altro che distese tra i due e quindi questo lascia supporre che i due non abbiamo lasciato insieme il reality o comunque che poi la loro storia sia naufragata del tutto.

