SPY/ Su Rete 4 il film diretto da Paul Feig con Melissa McCarthy (31 luglio 2017)

Spy in onda su Rete 4

IL CAST E LA REGIA DEL FILM IN ONDA SU RETE 4

Spy andrà in onda su Rete 4 nella prima serata di oggi, lunedì 31 luglio, alle ore 21.15. E’ un film d'azione del 2015 diretto e prodotto da Paul Feig (Ghostbusters, Le amiche della sposa, Corpi da reato) ed interpretato da Melissa McCarthy (The boss, Tammy, Questi sono i 40), Jason Statham (La rapina perfetta, The transporter, Professione assassino) e Rose Byrne (Cattivi vicini, X-Men: Apocalypse, In viaggio con una rock star). Si tratta della terza volta in cui il regista collabora con Melissa McCarthy dopo Le amiche della sposa e Corpi da reato. I due torneranno a lavorare insieme con il remake al femminile di Ghostbusters uscito nel 2016. In Le amiche della sposa era presente anche Rose Byrne.

SPY, LA TRAMA

Susan (Melissa McCarthy) è un'analista della CIA. Il suo compito è guidare a distanza l'agente sul campo Bradley Fine (Jude Law), di cui è follemente innamorata ma a cui non osa dichiararsi. Durante una missione per recuperare un ordigno Bradley uccide accidentalmente Tihomir Boyanov (Raad Rawi), l'unico uomo a sapere dov'era nascosta la bomba. L'unica speranza è rivolgersi a sua figlia Rayna (Rose Byrne) sperando che il padre le abbia rivelato dove si trova l'ordigno. Arrivato a casa della ragazza però Bradley scopre che quest'ultima lo stava aspettando per ucciderlo. La donna confessa all'agente di sapere il nome di tutti gli agenti della CIA e di avere l'intenzione di ucciderli tutti, dopo di che apre il fuoco su Bradley. Visto che la copertura degli altri agenti è bruciata, Susan dovrà scendere in campo in prima persona per fermare Rayna, recuperare l'esplosivo e vendicare il suo amato Bradley.

