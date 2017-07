STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Temptation Island e Chicago P.D (lunedì 31 luglio 2017)

I programmi Mediaset di oggi in Tv

La prima serata di lunedì 31 luglio 2017, l'ultima del mese, si apre sulle reti Mediaset all'insegna della natura e dell'avvincente sfida tra i concorrenti di uno dei reality show più seguiti del momento, Temptation Island, che va in onda su Canale Cinque. Per tutti i telespettatori che preferiscono film o telefilm non manca un'ampia scelta in tutti gli altri canali Mediaset.

Su Canale Cinque va in onda una nuova puntata di Temptation Island, il reality show condotto da Maria De Filippi dove dodici concorrenti, ovvero sei coppie, dovranno trascorrere quattro settimane separati dai rispettivi partner. Ogni sera ci sono delle sfide da superare per resistere alla tentazione del tradimento. In seconda serata è invece la volta dell'attualità di Top Secret, programma di approfondimento e videonews condotto e curato dal giornalista Claudio Brachino. Italia Uno risponde mandando in onda tre puntate di una nuova serie tv in prima visione, Chicago P.D., spin off di Chicago Fire. Stasera verranno trasmessi gli episodi intitolati Un caso da risolvere, La pista della calibro 40 e Kasual con la K. In seconda serata è previsto un altro telefilm, Bosch, il cui protagonista è un detective che deve affrontare un processo per aver ucciso un uomo, pur avendo agito per legittima difesa. Rete Quattro propone i primi due film del palinsesto Mediaset di lunedì 31 luglio, sia in prima che in seconda serata. Prima va in onda Spy (1997) con Samuel L. Jackson, la storia di una donna che soffre di amnesia e cerca di ricordare il suo passato. A seguire, per il ciclo i Bellissimi di Rete Quattro, è la volta del film fantastico con Bruce Willis L'esercito delle dodici scimmie (12 Monkeys) diretto da Terry Gilliam. La storia racconta un futuro distopico in cui gran parte della popolazione umana è stata uccisa da un virus letale.

Passando alle altre reti Mediaset, sono in programmazione dei film anche su La 5 e Iris. Nel primo caso si tratta di una pellicola romantica della serie di lungometraggi tratti dai romanzi di Inga Lindstrom; stasera va in onda Il vero amore (Die Sache mit der Liebe, 2012) in cui una ragazza è divisa tra l'uomo che sta per sposare e l'amore segreto del suo migliore amico. Iris, per il ciclo Summer Fear, ripropone un grande classico di Alfred Hitchcock, Marnie (1964), con Tippi Hedren e Sean Connery. Su Mediaset Extra vanno in onda le repliche dalle passate edizioni di Ciao Darwin, il programma sull'evoluzione condotto da Paolo Bonolis; Italia 2 trasmette alcuni episodi della seguita sit com The Big Bang Theory mentre su Top Crime sono in programmazione alcune puntate del telefilm poliziesco Major Crimes. A chiudere il palinsesto è Boing che pensa ai più piccoli con i cartoni animati di Goku con una nuova puntata di Dragon Ball Super.

PROGRAMMI TV MEDIASET:

Canale Cinque, ore 21:10, Temptation Island, reality show

Canale Cinque, ore 00:30, Top Secret, rubrica di attualità

Italia Uno, ore 21:15, Chicago P.D., telefilm d'azione, prima tv

Italia Uno, ore 23:55, Bosch, serie tv drammatica

Rete Quattro, ore 21:15, Spy, film thriller

Rete Quattro, ore 23:40, L'esercito delle dodici scimmie, film fantastico

La 5, ore 21:10, Inga Lindstrom - Il vero amore, film drammatico

Mediaset Extra, ore 21:15, Ciao Darwin, varietà

Iris, ore 21:00, Marnie, film giallo

Italia 2, ore 21:10, The Big Bang theory, sit com

Top Crime, ore 21:10, Major Crimes, telefilm poliziesco

Boing, ore 20:50, Dragon Ball Super, cartoni animati

