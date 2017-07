STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Ho amici in paradiso, Voyager e Hot Shots (lunedì 31 luglio 2017)

I programmi Rai di oggi in Tv

In una serata nella quale sono presenti molti film, si distinguono anche i programmi di documentari, come "Voyager", in onda su Rai 2, e "Fuori luogo", in seconda serata su Rai Uno, oltre alle serie televisive di vario genere come "una pallottola nel cuore" su Rai Premium. Per quanto riguarda il programma che dovrebbe avere il maggior numero di spettatori, la scelta ricade sul film di Rai Uno "Ho amici in paradiso".

Su Rai Uno alle 21.25 va in onda un film commedia, intitolato "Ho amici in paradiso", diretto da Fabrizio Maria Cortese e con l’interpretazione di Paolo De Vita, Valentina Cervi, e dello stesso Fabrizio Maria Cortese. La storia narrata è quella di un commercialista salentino, Felice Castriota, che si trova a dover svolgere dei servizi sociali dopo essere stato condannato a causa del riciclaggio di soldi appartenenti a malavitosi. In questo modo viene in contatto con un mondo per lui tutto nuovo, quello delle persone disabili. Questo incontro cambia nettamente la sua vita ed il suo modo di pensare, ma Felice Castriota dovrà fare i conti con il suo passato, che non lo ha dimenticato. Alle 23.15 un documentario dal titolo "Fuori luogo", che mette insieme la storia dell’uomo e quella della terra. Con il conduttore, Mario Tozzi, sarà percorso un cammino in vari luoghi del pianeta, per cercare di dare una spiegazione al cambiamento del modo di vivere degli uomini, attraverso i cambiamenti avvenuti sul pianeta.

Anche Rai 2, alle 21.15, presenta un programma documentario, "Voyager", condotto da Sandro Giacobbo, che con i suoi breve reportage cerca di svelare alcune verità legate a leggende del passato, segreti scientifici, andando anche alla ricerca delle origini della specie umana. Alle 23.30 un programma di approfondimento condotto da Luca Rosini ed intitolato "Human files", che racconta le storie di uomini che legano la loro vita alla difesa dell’ambiente. Rai Tre, alle 21.15, propone "Hot Shots", un film commedia interpretato da Charlie Sheen, Valeria Golino, Cary Elwes e Lloyd Bridges, e diretto da Jim Abrahams. Il personaggio principale è il migliore pilota dell’aviazione militare USA, Harley Topper, che ha però qualche problema con il cervello. Quando i suoi superiori lo chiamano con il compito di "salvare la patria" si trova infatti nella sua tenda indiana ed ascolta della musica rock. Mentre si prepara alla missione conosce una donna in veste di cavallerizza e immediatamente se ne innamora, ma non sa che si tratta di una psichiatra, che è stata inviata per esaminarlo. A seguire, alle 22.30, il programma di attualità "TG3 Linea notte estate".

Su Rai 4, alle 21.05 il quarto episodio della serie "Zoo", giunta alla seconda stagione. L’episodio è intitolato "The wall of Jericho". Tratta dai libri di James Patterson, la serie è interpretata da Billy Burke, nei panni di uno zoologo, Kristen Connolly, James Wolk, Nora Amezeder e Nonso Anozie. Su Rai 5, alle 21.45 propone un documentario della serie dedicata ai "grandi" della letteratura italiana. In questa puntata il personaggio è Dante Alighieri, e si parlerà della sua vita e della sua "ars poetica". Su Rai Movie, alle 21,15 un film western, intitolato "Joe Bass l’implacabile", con la regia di Sydney Pollack ed interpretato da Burt Lancaster, Ossie Davies, Telly Savalas e Shelley Winters. La vicenda è quella di un cacciatore di pelli che si vede rubare tutte le sue pelli da una banda di pellerossa, e si mette in caccia, insieme ad un amico per cercare di recuperare il bottino. Su Rai Premium, alle 21.20 un episodio della serie televisiva "Una pallottola nel cuore", intitolato "Il vero ed il falso". Protagonista principale il giornalista Bruno, che vive con una pallottola nel cuore. In questo episodio indaga su un incendio che è scoppiato dentro un laboratorio dove si eseguivano dei restauri. Man mano che l’indagine va avanti si scoprono sempre più misteri.

