STEFANO DE MARTINO/ Ecco la corsa che fa impazzire il web, video

Stefano De Martino (Instagram)

LA CORSA CHE FA IMPAZZIRE IL WEB

Si tratti di un possibile nuovo amore o di una semplice corsa per le vie di Ibiza, Stefano De Martino riesce sempre a far parlare di sé, riconfermandosi uno dei protagonisti del gossip estivo. Ora che non si discute più del possibile ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, a sua volta concentrata sul suo nuovo progetto lavorativo, il ballerino di Amici ha riportato l'attenzione su se stesso e quello che i fan considerano un fisico invidiabile. La conferma è arrivata qualche ora fa dal video che il napoletano ha pubblicato su Instagram dove mette in evidenza i suoi muscoli in una corsa rallentata (clicca qui per vedere tale filmato). Tantissimi i commenti dei fan di Stefano, che non hanno potuto fare a meno di apprezzare un simile atleta, comprendendo per quale motivo Belen Rodriguez abbia deciso di unirsi con lui in matrimonio. Ecco solo alcuni dei commenti riportati sul web: "ora capisco perché a suo tempo fece impazzire Belen......" , "Come te nessuno hai il sole negli occhi sempre così Stefano".

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO IN VERSIONE TARZAN?

Insieme al recente video nel quale ha evidenziato cosa sia per lui il concetto di libertà, Stefano De Martino si è reso protagonista di una nuova foto nella quale appare in compagnia dei suoi compagni di avventura. In essa appare in versione 'Tarzan' ovvero appollaiato sopra un albero, mentre i suoi amici si trovano in posa a terra. Anche se in molti si siano detti certi che tale scatto abbia davvero poco di naturale, ipotizzando che si tratti piuttosto di un servizio fotografico, gli apprezzamenti sul web sono numerosi così come qualche sana risata in merito al ruolo di Tarzan del ballerino di Amici: "Stefano che fai, Tarzan? Ahahahahah" , "Chiaramente lui è il più bello, valorizza persino l'albero!". L'assidua frequentazione con altre famose modaiole, già note al mondo del web, ha fatto nascere qualche sospetto riguardo il possibile flirt con una di esse. Il nuovo flirt del ballerino è una tra le bellissime Gilda, Chiara o Alessandra?

