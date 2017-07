TEEN WOLF 6/ Streaming negli Stati Uniti, in Italia a settembre con Fox: le anticipazioni

Teen Wolf 6 torna su Fox a settembre (Foto: da Facebook)

Negli Stati Uniti è stata già trasmessa l'undicesima puntata della sesta stagione di Teen Wolf, quindi sono già circolate le prime anticipazioni da parte di chi ha avuto modo di seguirla con lo streaming americano. La serie è tornata con alcune misteriose situazioni riguardanti gli animali mentre il gruppo è pronto a lasciare Beacon Hills. I ragazzi però sono costretti a rimandare i loro piani, perché c'è un altro nemico da combattere. Anche Malia, che era pronta ad andare a Parigi, decide di restare. Contro chi si imbatteranno gli eroi di Teen Wolf? Il finale di stagione si preannuncia doloroso, perché qualcosa è arrivato dall'altro mondo che hanno aperto i ragazzi. Intanto il giovane Stilinski ha cominciato la sua carriera nell'FBI come recluta. Ma anche Stiles dovrà fare i conti con il soprannaturale, perché dovrà dare la caccia a Derek, considerato a Quantico il responsabile di un omicidio di massa.

TEEN WOLF 6 TORNA SU FOX A SETTEMBRE

L'ULTIMA STAGIONE

La seconda parte dell'ultima stagione di Teen Wolf sta per sbarcare in Italia. Gli ultimi dieci episodi della serie verranno trasmessi da Fox dal 17 settembre. Vi consigliamo di preparare i fazzoletti, perché bisognerà dire addio al teen drama fantasy. Dopo aver seguito per sei anni le avventure del "branco" di Scott McCall, gli amici di Beacon Hills ci saluteranno. Per la gioia di tutti i fan è stato lanciato in occasione del San Diego Comic-Con 2017 un nuovo trailer degli episodi finali (cliccate qui per vederlo). Dalle immagini si deduce il ritorno di Gerard, il cui obiettivo è uccidere tutti i licantropi. Non mancheranno i colpi di scena e allora vi anticipiamo che Scott e Malia si avvicineranno molto, mentre Stiles farà ritorno da Quantico dove sta studiando per diventare un agente dell'FBI. Neppure Dylan O'Brien vuol sentir parlare della fine di Teen Wolf: «Ogni volta che ci penso divento molto emotivo e non riesco quasi a parlarne. Sono stati sette lunghi anni. Sette anni dopo l'inizio, siamo una famiglia e lo saremo per sempre». Ma dovremo farcene una ragione.

DOPO LA SERIE SPAZIO AD UN FILM?

Teen Wolf è tornato, ma per il momento solo negli Stati Uniti. Ieri sera è stato trasmesso il primo degli ultimi dieci episodi della sesta stagione. I fan hanno quindi cominciato a realizzare che la serie sta per chiudere. Ma non è detto che finisca qui per Teen Wolf, perché potrebbe esserci un futuro per questo progetto, seppur con uno sviluppo differente da quello avuto finora. Tra qualche anno, infatti, potrebbe essere rilanciato ma con un film. Un'ipotesi che i fan sperano si realizzi e che Tyler Posey, l'interprete di Scott McCall ha accolto positivamente. «Sogno di fare un Teen Wolf film da quando ho cominciato a recitare nella serie, ma non ho idea di cosa vorrebbe fare MTV. Amo questa serie, non sono pronto a dirle addio, quindi recitare in un progetto legato alla serie mi piacerebbe tantissimo». Non è la prima volta peraltro che ne parla: del possibile reboot di Teen Wolf ne ha parlato anche lo scorso maggio.

