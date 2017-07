Temptation Island 2017 / Diretta e anticipazioni: quali coppie rimarranno insieme? (Ultima puntata, 31 luglio)

Temptation Island 2017

ARRIVANO I NUOVI FALÒ DI CONFRONTO

La resa dei conti è arrivata: questa sera va in onda la sesta ed ultima puntata di Temptation Island 2017. Finalmente scopriremo quali coppie sono rimaste insieme e quali invece hanno deciso di dirsi addio. Le prime cinque puntate hanno però già visto tre confronti: primo quello tra Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi che, dopo iniziali scaramucce, si è concluso per il meglio; secondo falò è stato quello tra Francesca Baroni e Ruben Invernizzi, arrivato nella quarta puntata. In questo caso il fidanzato ha deciso di rompere con la ragazza, anche se le ultime news ci parlano di un ritorno di fiamma per la coppia (che ben poco è piaciuto al pubblico del reality). Terza coppia ad abbandonare Temptation Island è stata quella composta da Nicola Panico e Sara Affi Fella: il loro falò di confronto è andato in onda lunedì scorso, nella quinta puntata, e si è concluso con un altro addio; anche in questo caso però il tempo ha guarito le ferite e Sara, un mese dalla fine delle riprese, ha deciso di perdonare Nicola.

TEMPTATION ISLAND, ULTIMA PUNTATA: SELVAGGIA E FRANCESCO. È AMORE E ODIO

Cosa capiterà alle altre tre coppie rimaste a Temptation Island? Partiamo con quella che probabilmente ha appassionato e a tratti anche divertito di più il pubblico di Canale. Stiamo parlando di Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo. Tra lacrime e appellativi che hanno fatto il giro del web, la coppia ha messo in evidenza un rapporto molto litigioso e ricco di incomprensioni. Lui si è avvicinato alla tentatrice Desirée Maldera, lei ha stretto un rapporto di amicizia con Riccardo Ciappesoni, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Nell'ultima puntata andata in onda però le cose sembra abbiano preso una svolta in positivo, questo sembra farci supporre che Francesco e Selvaggia possano decidere di uscire insieme. Le parole di lei nell'ultimo sfogo avuto sono state quelle di una donna pazzamente innamorata e hanno commosso Francesco che ha così dichiarato di volerla di nuovo con se. I due riusciranno ad appianare le loro divergenze una volta per tutte?

ANTICIPAZIONI: VERONICA E ANTONIO, ALESSIO E VALERIA: ROTTURA VICINA?

Non sarà altrettanto facile invece per la coppia composta da Veronica Bagnoli e Antonio Lenti. Dopo un inizio in sordina, Antonio si è molto avvicinato alla tentatrice Jessica, tanto che le immagini andate in onda nel corso della quinta puntata che mostrano il weekend passato dai due insieme, fanno sospettare in un tradimento. Pare infatti che Antonio abbia trascorso la notte con Jessica, anche dal punto di vista fisico, cosa che potrebbe mettere la parola fine al loro rapporto di coppia. Altrettanto complessa è la situazione che vede protagonisti Valeria Bigella e Alessio Bruno. Forti e pesanti sono state le parole di lui verso la sua fidanzata come altrettanto forte è stato l'avvicinamento di lui alla bella Carmen Rimauro. Questo ha portato in primis Valeria a rifiutare il falò di confronto richiesto da Alessio nella quarta puntata e ad avvicinarsi al tentatore Paolo Crivellin. Valeria sembra infatti molto convinta a prendere le distanze da Alessio, anche di fronte al suo dietro front nei confronti di Carmen, alla quale ha rivelato di volere ancora la sua fidanzata. Questo porterà la coppia alla rottura definitiva o Valeria deciderà di perdonare gli errori di Alessio?

