Tomorrowland 2017 / Replica: come rivivere le emozioni del più grande festival di musica elettronica

Tomorrowland 2017

Tomorrowland 2017, il più grande Festival di Musica elettronica che ha attirato a Schorre, nella celebre location di Boom, in Belgio, milioni di giovani, si è concluso ma per il pubblico italiano che non ha potuto vedere lo show trasmesso da Rai4 e raccontato da Emis Killa e dalla DJ Ema Stokholma c’è ancora un modo per rivivere tutte le emozioni di uno degli eventi musicali che, nato nel 2005, è diventato un appuntamento fisso per gli amanti di musica elettronica. Chi non ha potuto vedere la diretta del concerto, infatti, può rivederlo in streaming, in qualsiasi momento. Come accade per tutti i programma Rai, basterà collegarsi al sito Raiplay o scaricare su pc, tablet e smartphone l’apposita applicazione.

TOMORROWLAND 2017 REPLICA

TUTTO SUL FESTIVAL DI MUSICA ELETTRONICA

Nato nel 2005, Tomorrowland è un Festival di musica elettronica che si svolge ogni anno in Belgio. L’edizione 2017 si è svolta un 2 weekend: 20, 21, 22, 23 luglio durante i quali hanno suonato DJ come Carl Cox, Marshmello, Eric Prydz, Tiësto, Steve Aoki, Laidback Luke, Yves V, Paul Van Dyk. La seconda settimana si è svolta a partire dal 27, 28, 29 e si è conclusa ieri, domenica 30 luglio con un grande concerto e una cerimonia di chiusura. Ospiti speciali della serata conclusiva sono stati Martin Garrix, David Guetta e delle Nervo che hanno dato vita ad un concerto davvero entusiasmante e imperdibile. Migliaia i giovani che hanno soggiornato in Belgio negli ultimi quattro giorni per vivere uno degli eventi più attesi dell’anno. Musica, divertimento e tanti spettacoli hanno regalato ai presenti quattro giorni memorabili. Rai4 ha trasmesso l’evento in diretta per la gioia di tutti quelli che, pur amando il genere non hanno potuto partecipare direttamente al concerto. Con la cerimonia di chiusura è calato il sipario su Tomorrowland che tornerà il prossimo anno con tante, nuove sorprese.

