UN’ESTATE A BARCELLONA/ Su Rai 1 il film diretto da Dirk Regel (31 luglio 2017)

IL CAST DEL FILM SU RAI 1

Per il pomeriggio estivo di oggi, lunedì 31 luglio Rai 1 propone il film sentimentale Un'estate a Barcellona, appuntamento alle 14.00. Il film è stato diretto da Dirk Regel, noto regista cinematografico e televisivo tedesco e sceneggiato da Jens Urban. Gli attori protagonisti sono: Sabine Postel, nota per La nave dei sogni - Singapore e Inga Lindström - Rasmus & Johanna, Sinja Dieks, Jan Nahuel Häfliger, Julio Tejela, Prado Rivera e Alejandro Muñoz.

UN'ESTATE A BARCELLONA, LA TRAMA

Lisa Hellman è una giovane ragazza tedesca che decide di trascorrere un mese di vacanza a Barcellona in Spagna. Nella grande metropoli conosce Emilio Alvarado erede di un'importante famiglia di banchieri e decide di restare in Spagna per sposarlo. La famiglia di Lisa rimane stupita dalla decisione della ragazza ma soprattutto dalla sua volontà di battezzarsi, per poter sposare Emilio con il rito cattolico. Lisa è cresciuta solo con il padre e con la nonna Ingeborg, una ex hippie che ha educato la nipote in maniera laica. Il giorno del battesimo di Lisa, di fronte a tutta la famiglia Alvarado arriva Ingeborg che riesce a boicottare la cerimonia religiosa. Lisa rimane amareggiata per i comportamento della provocatoria nonna ma decide di perdonarle l'avventatezza quando scopre che trascorrerà con lei l'intera estate. Ingeborg ha un piano bel preciso, far capire a Lisa l'importanza dell'amore senza nessuna coercizione. Tra i famigliari di Emilio, Lisa conosce il giovane cugino Pablo, un ragazzo forte e indipendente molto lontano da rigido modo di essere del suo fidanzato. Lisa e Ingeborg si confrontano a lungo sul concetto di amore, famiglia e religione e nonostante la differenza generazionale, ad essere più tradizionale è proprio la ragazza che vuole vivere il resto della sua vita con maggiore stabilità.

Con il passare del tempo Lisa conosce sempre meglio Pablo e si allontana da Emilio, che si rivela essere un uomo attratto più dal prestigio e dai soldi. Nel frattempo la nonna Ingeborg cerca di conoscere meglio la futura suocera della nipote ma con scarsi risultati. Grazie a Pablo, Lisa scopre anche che la fortuna degli Alvarado è stata conquistata in maniera poco chiara durante la dittatura di Franco e questo mette ancora più in cattiva luce tutta la famiglia, che si nasconde dietro un finto perbenismo e si è arricchita a discapito di altri. Le tensioni tra i due fidanzati aumentano e Lisa stanca del modo di essere del fidanzato Emilio, lo lascia e solo a questo punto Pablo di fa avanti e le confessa di essersi innamorato di lei. I due ragazzi si baciano ma Lisa è ancora intenzionata a farsi battezzare e questa volta nonostante l'esuberante nonna, ci riesce.





